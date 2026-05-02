La paciencia de los vecinos de la zona de calle Dr. Ortega, entre Meglioli y el barrio Conjunto 8, detrás del cementerio de San Miguel de Rawson, parece haber llegado a un límite. En los últimos seis meses, un caño roto causó problemas a unas 300 familias.

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La cañería perteneciente a OSSE se rompió en al menos ocho oportunidades, según los vecinos.

Si bien desde el municipio y la empresa prestataria acuden a reparar la avería cada vez que ocurre, los arreglos resultan temporales. A los pocos días, o incluso semanas, el problema vuelve a repetirse, provocando malestar e incertidumbre entre los residentes.

Cada rotura no solo implica trabajos en la vía pública, sino que además provoca una importante acumulación de agua que inunda por completo la calle, considerada una vía clave de acceso a distintos sectores. La situación se vuelve crítica cuando el tránsito queda interrumpido, dejando prácticamente aislados a tres barrios: Conjunto 8, Conjunto 11 y San José.

En total, cerca de 300 familias se ven afectadas por esta problemática. Según relataron los vecinos, en los momentos más complicados ni siquiera los colectivos ingresan a la zona debido al estado de la calle, lo que agrava aún más las dificultades cotidianas.

El video del caño roto en la madrugada de este sábado

Embed Caño roto, barrios aislados: queja vecinal por un problema que se repite en Rawson y que afecta a 300 familias. Toda la info en https://t.co/bTdLz1D2UN pic.twitter.com/U6EFD4Sq9Y — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) May 2, 2026

En la madrugada de este sábado, el caño volvió a romperse provocando nuevamente el malestar vecinal. El reclamo es claro: una solución de fondo que evite que el mismo caño siga rompiéndose y que garantice condiciones mínimas de circulación y acceso para quienes viven en el lugar.