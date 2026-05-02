    • 2 de mayo de 2026 - 17:43

    Caño roto, barrios aislados: queja vecinal por un problema que se repite en Rawson y que afecta a 300 familias

    Vecinos denuncian un caño roto sobre calle Dr. Ortega que se rompe constamente y que genera inundaciones y aislamiento para tres barrios.

    Vecinos denuncian un caño roto sobre calle Dr. Ortega que se rompe constamente y que genera inundaciones y aislamiento para tres barrios de Rawson.

    Vecinos denuncian un caño roto sobre calle Dr. Ortega que se rompe constamente y que genera inundaciones y aislamiento para tres barrios de Rawson.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La paciencia de los vecinos de la zona de calle Dr. Ortega, entre Meglioli y el barrio Conjunto 8, detrás del cementerio de San Miguel de Rawson, parece haber llegado a un límite. En los últimos seis meses, un caño roto causó problemas a unas 300 familias.

    Leé además

    encuesta: mas de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

    Encuesta: más de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un informe de Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan revela una baja en ventas y márgenes durante abril, con fuerte impacto en la sostenibilidad del sector.

    Comerciantes sanjuaninos alertan por una caída del 15% en la rentabilidad

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cañería perteneciente a OSSE se rompió en al menos ocho oportunidades, según los vecinos.

    Si bien desde el municipio y la empresa prestataria acuden a reparar la avería cada vez que ocurre, los arreglos resultan temporales. A los pocos días, o incluso semanas, el problema vuelve a repetirse, provocando malestar e incertidumbre entre los residentes.

    image

    Cada rotura no solo implica trabajos en la vía pública, sino que además provoca una importante acumulación de agua que inunda por completo la calle, considerada una vía clave de acceso a distintos sectores. La situación se vuelve crítica cuando el tránsito queda interrumpido, dejando prácticamente aislados a tres barrios: Conjunto 8, Conjunto 11 y San José.

    En total, cerca de 300 familias se ven afectadas por esta problemática. Según relataron los vecinos, en los momentos más complicados ni siquiera los colectivos ingresan a la zona debido al estado de la calle, lo que agrava aún más las dificultades cotidianas.

    El video del caño roto en la madrugada de este sábado

    Embed

    En la madrugada de este sábado, el caño volvió a romperse provocando nuevamente el malestar vecinal. El reclamo es claro: una solución de fondo que evite que el mismo caño siga rompiéndose y que garantice condiciones mínimas de circulación y acceso para quienes viven en el lugar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La misión evangelizadora de México Cielo Abierto llega nuevamente a San Juan para brindar un concierto gratuito de música católica.

    Cielo Abierto en San Juan: esperan a unas 7.000 personas en el concierto gratuito de música católica

    Por Fabiana Juarez
    Ante el próximo frente frío, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano recuerda a la población que hay dos refugios estatales para las personas que lo necesiten. 

    Frente frío: la provincia refuerza la asistencia en refugios para personas en situación de calle

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Clima en San Juan.

    Mirá cómo estará el tiempo este sábado 2 de mayo en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el economista claudio zuchovicki llega a san juan para disertar sobre lo que se viene en economia a nivel global y el rol de la mineria

    El economista Claudio Zuchovicki llega a San Juan para disertar sobre lo que se viene en economía a nivel global y el rol de la minería

    Por Redacción Diario de Cuyo