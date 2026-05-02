    • 2 de mayo de 2026 - 08:22

    Mirá cómo estará el tiempo este sábado 2 de mayo en San Juan

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 20°C.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado 2 de mayo se presenta con condiciones estables en San Juan, de acuerdo con el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, mientras que hacia la tarde se espera una leve mejora, con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Por la noche, el cielo estará despejado.

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    En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 8°C y una máxima que alcanzará los 20°C, con registros de alrededor de 10°C en las primeras horas del día, 20°C por la tarde y un descenso a 15°C durante la noche.

    El viento será protagonista en el inicio del día, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h provenientes del sector sur. Con el correr de las horas, disminuirá su intensidad, con ráfagas de entre 7 y 12 km/h desde el noreste por la tarde y rotando al sudoeste durante la noche.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Pron&oacute;stico del tiempo del s&aacute;bado 2 de mayo de 2026.

    Pronóstico del tiempo del sábado 2 de mayo de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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