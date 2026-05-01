El economista Claudio Zuchovicki llega a San Juan para disertar sobre lo que se viene en economía a nivel global y el rol de la minería

La charla, organizada por CASEMI y la Bolsa de Comercio de San Juan está destinada a empresarios de la provincia. Minería, economía global y las oportunidades de las provincias, como ejes a abordar.

El próximo viernes 8 de mayo, mientras se esté desarrollando en la provincia la Expo San Juan Minera, la CASEMI (Cámara de Servicios Mineros) concretará un evento de suma importancia para el sector. Se trata de una charla protagonizada por el economista Claudio Zuchovicki. El evento está destinado a empresarios locales y tendrá una fuerte impronta minera.

“La idea que venga Claudio es para que los empresarios tomen contacto sobre en qué momento se encuentran las provincias, y particularmente San Juan, desde el aspecto económico. Es importante por se trata de un hombre con una vasta información y entendemos que es la oportunidad para que los empresarios sanjuaninos escuchen y conozcan más sobre lo que se viene en materia minería y cómo ésta transforma la economía”, señalaron desde la CASEMI, organizadores del evento junto a la Bolsa de Comercio de San Juan y Compañía de Negocios.

Dentro de los temas que abordará el especialista se encuentran el panorama económico nacional, la participación de las provincias, lo que se proyecta en materia minera, comportamiento de la economía a nivel mundial y cómo se ve la actividad minera fuera de las fronteras provinciales y nacionales.

La presencia de Claudio Zuchovicki es más que importante ya que actualmente se desempeña como gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es presidente de las Bolsas y Mercados Argentinos y secretario general de la Federación Iberoamericana de la Bolsa de Comercio, por lo cual cuanta con un gran bagaje de información sobre el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales.

Detalles sobre la charla del economista Claudio Zuchovicki El encuentro está previsto para el próximo viernes 8 de mayo, a las 16 horas, en el Salón Eloy Camus, en el Centro Cívico.