Ullum renovado: estrenan moderna iluminación LED en un camino clave hacia Punta Negra

Con fondos municipales, en Ullum se instalaron más de 50 nuevos postes para jerarquizar una zona que fue ‘boca de lobo’ por décadas.

En Ullum inauguraron el nueva sistema de iluminación LED en un camino clave que conduce al Dique Punta Negra.

En un paso decisivo para la infraestructura vial y la seguridad ciudadana, la Municipalidad de Ullum inauguró la nueva iluminación LED en un tramo estratégico del departamento. La obra, que abarca unos 2.000 metros lineales, transforma la transitada zona que conecta el casco urbano con el Dique Punta Negra, en Zonda. Se suma a otras obras de mejoras en ejecución.

Durante décadas, el sector de Calle Aviadores Españoles (continuación de la Calle Valentín Ruiz), comprendido entre Hermógenes Ruiz y Vittorio Laterza, representó un peligro constante para quienes circulaban por allí. Calificada históricamente como una ‘boca de lobo’, la falta de luz adecuada dificultaba la circulación de vecinos y la del creciente flujo de turistas que eligen los paisajes de Ullum como destino.

image La Calle Aviadores Españoles, en Ullum, cuenta con un nuevo sistema de iluminación LED. Detalles técnicos de la obra en Ullum Se instalaron 50 luminarias de tecnología LED de última generación. El proyecto incluyó la colocación de columnas nuevas, brazos pescantes, cableado y sus respectivas jabalinas para garantizar la seguridad del sistema.

La ejecución de este proyecto fue impulsada por la gestión del intendente David Domínguez, utilizando fondos del FODERE 2025 (Fondo de Desarrollo Regional) recibidos en diciembre pasado. La transición a tecnología LED no sólo garantiza una visibilidad óptima para peatones y conductores, sino que también representa un avance en sustentabilidad al reducir el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento a largo plazo.

‘Esta zona de a poco se fue transformando en el centro del departamento y hemos ido trabajando en ello. No hemos parado y queremos transmitirles a los vecinos esa seguridad: acá hay un gobierno serio que administra y es responsable’, destacó el intendente Domínguez.