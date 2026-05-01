    • 1 de mayo de 2026 - 13:27

    Día del Trabajador en Angaco: el predio gaucho se llenó de familias para celebrar la fecha a pura tradición

    Es la postal que se vio hoy en la XXIX de la Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador, en Angaco.

    Hubo derroche de adrenalina en la fiesta que organizó la Agrupación Cacique Angaco para celebrar el Día del Trabajador.

    Hubo derroche de adrenalina en la fiesta que organizó la Agrupación Cacique Angaco para celebrar el Día del Trabajador.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    A las 9 abrieron las puertas del Predio Gaucho Manuel Rodríguez para el desarrollo de la Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador, en Angaco. Y a esa hora ya había familias haciendo fila para festejar esta fecha con asado y tradición.

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    Día del Trabajador.

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    El show de destrezas criollas encendi&oacute; la adrenalina en los festejos del D&iacute;a del Trabajador en Angaco.

    El show de destrezas criollas encendió la adrenalina en los festejos del Día del Trabajador en Angaco.

    Las familias coparon el predio gaucho en Angaco desde temprano lo que motivó que las autoridades de la Agrupación Gaucha Cacique Angaco, organizadora de la fiesta, decidieran arrancar antes de lo programado con las actividades en el campo de la doma. Aunque sólo con aquellas que no formaban parte de las competencias oficiales como el Campeonato de Tambores.

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    La boleada de la avestruz fue una de las competencias que m&aacute;s disfrut&oacute; la gente en la fiesta del D&iacute;a del Trabajador.

    La boleada de la avestruz fue una de las competencias que más disfrutó la gente en la fiesta del Día del Trabajador.

    Ni bien ingresó la gente al predio, se ubicó pegada al alambrado del campo de la doma para poder tener la mejor visión de las actividades. Y no hubo que esperar hasta las 11, como en otras ocasiones, para comenzar a disfrutar del show. A las 10, comenzó la primera competencia recreativa que puso a prueba la agilidad y puntería de los gauchos: la boleada del avestruz.

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    Los ni&ntilde;os de las diferentes agrupaciones gauchas tambi&eacute;n demostraron su destreza en el campo de la doma.

    Los niños de las diferentes agrupaciones gauchas también demostraron su destreza en el campo de la doma.

    Luego vinieron las carreras libres donde los hombres, mujeres y niños de las diferentes agrupaciones gauchas también demostraron su destreza. Esta fue una de las actividades que más disfrutó el público durante las primeras horas de la fiesta por la adrenalina que generó tanto en los participantes como en los espectadores.

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    Al mediod&iacute;a, el Predio Gaucho Manuel Rodr&iacute;guez se colm&oacute; de familias para celebrar el D&iacute;a del Trabajador.

    Al mediodía, el Predio Gaucho Manuel Rodríguez se colmó de familias para celebrar el Día del Trabajador.

    Un arranque gastronómico temprano en Angaco

    A las 10 de la mañana, la visión se dificultaba en el predio gaucho. Es que a esa hora había humo por todo el lugar, ya que la gente también encendió el fuego temprano. Algunos lo hicieron para cocinar sopaipillas o pasteles recién hechos, mientras que otros lo hicieron para empezar con el asado y el locro desde temprano.

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    Las mujeres de la Agrupaci&oacute;n Carlos Rocha, de Caucete, decidieron preparar locro para celebrar el D&iacute;a del Trabajador.

    Las mujeres de la Agrupación Carlos Rocha, de Caucete, decidieron preparar locro para celebrar el Día del Trabajador.

    El humo también provino de los puestos de comida que arrancaron desde temprano para responder a la demanda de la gente que a esa hora ya quiso comprar pasteles, sopaipillas, hamburguesas y punta de espalda a las llamas.

    Un lugar para el arte tradicionalistas

    La fiesta del Día del Trabajador en Angaco también contó con la presencia de artesanos que ofrecieron productos tradicionalistas como alpargatas y sombreros hasta peleros y monturas para los animales. Estos puestos fueron parte de las atracciones de la jornada.

    Al mediodía, el predio gaucho tuvo lleno total. Miles de familias llegaron hasta el lugar para disfrutar de un asado y del show de las destrezas criollas, mientras esperaban la actuación de Dúo Saypa y demás artistas invitados.

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