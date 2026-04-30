Día del Trabajador: qué servicios funcionan y cuáles no durante el fin de semana largo en San Juan

Este viernes 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajador, se implementarán modificaciones en el funcionamiento de varios servicios en la provincia de San Juan. Se trata de un feriado inamovible que genera un fin de semana largo, el primero del mes, ya que se espera otro para el 25 de Mayo - Día de la Patria.
Cómo funcionarán los servicios durante el Día del Trabajador y el fin de semana largo
El listado a tener en cuenta el feriado:
- Bancos
- Escuelas
- Repartición pública provincial y nacional
Sin actividad viernes 1 de mayo, Día del Trabajador
Por qué el 1 de mayo no puede modificarse
El Día del Trabajador posee una relevancia histórica internacional profundamente ligada a las luchas obreras iniciadas en Chicago en 1886, cuando miles de trabajadores exigieron la reducción de la jornada laboral a ocho horas.
En Argentina, esta fecha está protegida por ley como feriado inamovible, lo que implica que:
- No puede trasladarse
- No puede eliminarse mediante decreto
- Mantiene siempre su conmemoración exacta
Esto garantiza que el descanso del viernes 1 de mayo será obligatorio en todo el territorio nacional.