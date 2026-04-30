    • 30 de abril de 2026 - 09:57

    Día del Trabajador: qué servicios funcionan y cuáles no durante el fin de semana largo en San Juan

    Este viernes 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador, uno de los feriados inamovibles del año.

    Qué servicios funcionarán y cuáles no durante el fin de semana largo.

    Qué servicios funcionarán y cuáles no durante el fin de semana largo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajador, se implementarán modificaciones en el funcionamiento de varios servicios en la provincia de San Juan. Se trata de un feriado inamovible que genera un fin de semana largo, el primero del mes, ya que se espera otro para el 25 de Mayo - Día de la Patria.

    Leé además

    Imagen ilustrativa

    ¿El Día del Trabajador se celebra con asado en San Juan? El panorama del sector cárnico, donde abundan las expectativas
    Kicillof debutó en el PJ y llamó a marchar contra el Gobierno el 30 de abril  

    Kicillof asumió en el PJ bonaerense y convocó a marchar por el Día del Trabajador

    Cómo funcionarán los servicios durante el Día del Trabajador y el fin de semana largo

    El listado a tener en cuenta el feriado:

    Sin actividad

    • Bancos
    • Escuelas
    • Repartición pública provincial y nacional

    Sin actividad viernes 1 de mayo, Día del Trabajador

    • Comercio. Desde la Cámara de Comercio de San Juan y la Cámara de Comerciantes Unidos recomendaron no abrir el viernes y regresar a la actividad normal el sábado 2 de mayo.
    • ECO. No habrá estacionamiento controlado el 1 de mayo pero sábado 2 funcionará como tradicionalmente lo hace.
    • Colectivos. No circularán el viernes 1 y la actividad regresará a la normalidad el sábado 2 de mayo.
    • Shopping. Sin atención el viernes, la actividad vuelve el sábado 2 de mayo.
    • Supermercados. Sin atención el viernes, la actividad vuelve el sábado 2 de mayo.

    Abrirán con normalidad

    • Sector gastronómico. Algunos bares y locales de comidas abrirán con normalidad para que los trabajadores festejen su día.

    Servicio municipales de la Ciudad San Juan

    image

    Por qué el 1 de mayo no puede modificarse

    El Día del Trabajador posee una relevancia histórica internacional profundamente ligada a las luchas obreras iniciadas en Chicago en 1886, cuando miles de trabajadores exigieron la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

    En Argentina, esta fecha está protegida por ley como feriado inamovible, lo que implica que:

    • No puede trasladarse
    • No puede eliminarse mediante decreto
    • Mantiene siempre su conmemoración exacta

    Esto garantiza que el descanso del viernes 1 de mayo será obligatorio en todo el territorio nacional.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El próximo 30 de abril y 1 de mayo se realizará la tradicional fiesta del Día del Trabajador en Angaco con propuestas para toda la familia.

    En Angaco celebrarán el Día del Trabajador en familia y con asado, destrezas criollas y tradición

    El equipo de la nueva sección.

    El Hospital Marcial Quiroga presentó la Sección de Salud Mental Infanto Juvenil

    Imagen ilustrativa

    ¿Quéres trabajar en la minería? San Juan contará con nuevos cursos para operar maquinaria pesada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El primer registro del género Hoplisoma en la provincia de San Juan.

    Encontraron por primera vez en San Juan un pez "limpiafondo" y amplían el mapa de la biodiversidad local

    Por Redacción Diario de Cuyo