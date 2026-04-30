Día del Trabajador: qué servicios funcionan y cuáles no durante el fin de semana largo en San Juan

Este viernes 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajador, se implementarán modificaciones en el funcionamiento de varios servicios en la provincia de San Juan. Se trata de un feriado inamovible que genera un fin de semana largo, el primero del mes, ya que se espera otro para el 25 de Mayo - Día de la Patria.

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El listado a tener en cuenta el feriado:

Por qué el 1 de mayo no puede modificarse

El Día del Trabajador posee una relevancia histórica internacional profundamente ligada a las luchas obreras iniciadas en Chicago en 1886, cuando miles de trabajadores exigieron la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

En Argentina, esta fecha está protegida por ley como feriado inamovible, lo que implica que:

No puede trasladarse

No puede eliminarse mediante decreto

Mantiene siempre su conmemoración exacta

Esto garantiza que el descanso del viernes 1 de mayo será obligatorio en todo el territorio nacional.