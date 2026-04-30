Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán inhumados el 30-04-26,, a las 9:00 horas en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José (Salta 434 sur; Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Mirtha Cavalier, su hijo Mario Climent, sus nietas Meli y Catalina Climent, sus hermanos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 30-04-26 a las 11 horas en el cementerio de Albardon, Lugar de duelo Salas Velatorias de Cocheria San Juan Gral. Acha 1131 S Trinidad Servicio de Cochería San Juan SRL
Sus restos serán inhumados el 30-04-26, a las 17.00 horas, en el cementerio Municipal de Pampa del Chañar. Jachal. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José Suc. Jachal. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Alejandro, Rosana y Patricia Gutierrez, su hija política Gloria Alfonso participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 30-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse (9 de Julio 957 Este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Su esposa Amparo Cuart y sus hijos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 30-04-26 a las 12 horas al Crematorio. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus hijos Román, Susana, Orlando , Victor, Rubén y Sergio Narváez , sus hijos politicos n nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 30-04-26 a las 09.00 horas, en el cementerio Parque Alborada, Lugar de duelo Salas Velatorias de Cocheria San Juan Gral Acha 1131 S Trinidad Servicio de Cochería San Juan SRL