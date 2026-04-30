    • 30 de abril de 2026 - 07:25

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

    Avisos fúnebres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026

    • ABALLAY, RODOLFO OSVALDO

    Sus restos serán inhumados el 30-04-26,, a las 9:00 horas en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José (Salta 434 sur; Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • CLIMENT, JOSE BAUTISTA

    Su esposa Mirtha Cavalier, su hijo Mario Climent, sus nietas Meli y Catalina Climent, sus hermanos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 30-04-26 a las 11 horas en el cementerio de Albardon, Lugar de duelo Salas Velatorias de Cocheria San Juan Gral. Acha 1131 S Trinidad Servicio de Cochería San Juan SRL

    • CORTEZ, RAMON CAYETANO

    Sus restos serán inhumados el 30-04-26, a las 17.00 horas, en el cementerio Municipal de Pampa del Chañar. Jachal. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José Suc. Jachal. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • MUÑOZ, TERESA DEL ROSARIO

    Sus hijos Alejandro, Rosana y Patricia Gutierrez, su hija política Gloria Alfonso participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 30-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio Parque La Paz del Sur. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse (9 de Julio 957 Este, Capital). Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    • PELAYES, FELIX RAMON

    Su esposa Amparo Cuart y sus hijos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 30-04-26 a las 12 horas al Crematorio. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    • RODRIGUEZ, ROSA ELENA

    Sus hijos Román, Susana, Orlando , Victor, Rubén y Sergio Narváez , sus hijos politicos n nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 30-04-26 a las 09.00 horas, en el cementerio Parque Alborada, Lugar de duelo Salas Velatorias de Cocheria San Juan Gral Acha 1131 S Trinidad Servicio de Cochería San Juan SRL

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