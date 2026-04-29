Liga Argentina de Pádel de Menores: es el momento para la tercera fecha

La Liga Argentina de pádel de menores disputará la tercera fecha de la temporada en Luján de Cuyo, Mendoza con 215 parejas de distintas partes del país. La sede central serán las instalaciones de Indoor Mendoza y la subsede, el Arena Pádel Mendoza.

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Luego de las dos primeras fechas disputadas en Catamarca y San Francisco, Córdoba, nuevamente se contará con la presencia de varios jugadores sanjuaninos.

Esta Liga reúne a los mejores jugadores menores del país en nueve fechas, distintas sedes a lo largo de Argentina y una modalidad de puntaje renovada que premia la regularidad y el rendimiento a lo largo de la temporada.

San Juan estará presente con dieciséis representantes , el mayor número de padlistas locales que se presentan en una fecha nacional en la presente temporada.

PRESENCIA EN MENDOZA

Yaser Naím Deche (Rawson) - Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) vienen de ganar los dos torneos jugados en categoría Sub 14 B y se posicionan como la pareja N°1 del país. En Mendoza debutarán enfrentando al ganador del partido Carriola-Ditomaso y Ferrero-Bortolotti. El partido de los sanjuaninos se jugará el viernes a las 18:45 en la cancha 1 de Indoor Mendoza.

En la misma categoría, Benjamín Peze (San Juan) y Francisco Buey Minnig (Olavarría) jugarán ante la pareja de Junin, Costantino Castro y Benjamín Benazzo, en la cancha 11 de Indoor Mendoza el viernes 1 de mayo a las 13:45.

También en Sub 14 B representarán a San Juan, Giuliano Gordillo (Rawson) y Homero Castro Boglione (Capital) tendrán su primer enfrentamiento con la pareja conformada por Julián Revuelta y Lisandro Molinas Arrieta.

Oriana Zamira Giménez Carrión jugará junto a Aitana Grumelli (General Pico) en Sub 16 A Damas. El primer partido del torneo será en la cancha 1 del Indoor Mendoza ante las bonaerenses Juana Paz Garbuglia (Moreno) y Lola Toledo Temoche (Chacabuco).

Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) – Santina Mendoza (Daireaux, Buenos Aires) estarán en Sub 14 A Damas enfrentando a Camila González Muinos (Cañuelas, Buenos Aires) e Iara Ortigosa (Tandil, Buenos Aires). Será en Arena Pádel el viernes a las 13:45.

En Sub 12 masculino, Amir Giménez (Albardón) jugará junto a Giuliano Gordillo (Rawson) y sus primeros rivales serán Bautista Tosso y Bautista Merino, de Buenos Aires.

En la misma categoría se presentarán Catriel Alameda y Pedro Sosa que jugarán ante Giovanni Pedersoli (Irala, Buenos Aires) – Valentino Porcel de Peralta (Alta Gracia, Córdoba) en Indoor Mendoza, el viernes a las 10 en cancha 2 de Indoor Mendoza.

También en sub 12 estará Felipe Peze (Chimbas) junto a Noam Gordillo Cabrelli (Rawson) quienes debutarán ante el binomio Lorenzo Siage (Río Tercero, Córdoba) – Bruno Gamero (Villa General Belgrano, Córdoba), el viernes a las 10 en Indoor Mendoza (cancha 1).

Jorge Castro Ribes (Valle Fértil) – Elías Villegas Gómez (La Rioja) en Sub 16 Masculino tendrán el primer encuentro del campeonato el viernes en horas de la mañana con rival que aún resta definir; el partido se jugará en Arena Pádel.

En Sub 16 Masculino A, San Juan tendrá una dupla en competencia: Juan Cruz Chiffel y Uriel Alameda , ambos de Rivadavia, que jugarán el primer partido del fin de semana frente a Agustín Ferreira (San José, Misiones) y Francisco Bozzola (Pilar, Buenos Aires). El match se disputará el viernes a las 11:15 en Arena Pádel.