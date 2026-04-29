    • 29 de abril de 2026 - 12:18

    Adepu no se detiene: los resultados de una fecha 6 cargada de emociones en todas las categorías masculinas

    La sexta jornada del torneo masculino de Adepu dejó triunfos clave, empates intensos y equipos que empiezan a marcar territorio en cada división.

    MAXI SENIOR - ABOGADOS VS CONTADORES.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La sexta fecha del torneo masculino de Adepu volvió a mostrar la intensidad y paridad que caracteriza a cada una de sus categorías, con resultados que reacomodan posiciones y mantienen abierta la pelea en todos los frentes.

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    En Maxi Senior, Abogados y Contadores igualaron 2-2 en uno de los duelos más equilibrados de la jornada, mientras que Enólogos F.C se impuso 2-0 ante Once Panzas e Ingenieros hizo lo propio al vencer 2-0 a Retro.

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    En la categoría Senior, Contadores B dio la nota al superar 3-1 a Profesores, mientras que Administradores F.C derrotó 2-1 a Once Panzas. Pater Famili se hizo fuerte y venció 3-1 a Academia de Profes, Enólogos F.C goleó 7-1 a Abogados C, Matasanos For Ever empató 1-1 con Contadores C y Médicos superó 4-2 a Gloriosa Alianza.

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    En Veteranos A, Abogados Rufrano ratificó su buen momento con una clara victoria 4-0 sobre Contadores. Además, C-Lesión Universitarios venció 3-1 a Administradores F.C, Médicos.com superó 2-1 a Once Panzas, Revuelto F.C derrotó 3-1 a Constructores F.C y Empresarios F.C igualó 1-1 con Colfa F.C.

    Por el lado de Veteranos B, Borussia C.A se impuso 3-0 ante Bioquímicos, mientras que Abogados C venció 1-0 a Titanes. Academia Merengue logró un triunfo 2-1 frente a Agrimensura F.C, A.A. Agrimensura goleó 6-3 a Contadores C, Defensa F.C empató 1-1 con La Gloria Sanjuanina, Branca F.C igualó 2-2 con Otro Equipo y Matasanos empató 1-1 con Tigres. Quedó libre All Boys.

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    En Juniors A, Drink Team protagonizó la goleada de la fecha con un contundente 10-0 sobre Fundamentalistas F.C. También ganaron A.A. Agrimensura (5-1 a Los Andes), Champagnat (3-1 a Bogas F.C) y Ramones (1-0 a Calise). Empataron Once Panzas con C-Lesión Universitarios (1-1), La Gloria Sanjuanina con Marianito F.C (2-2) y Club de Amigos con Abogados Rufrano (2-2).

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    En Juniors B, hubo una jornada muy movida: Biblioteca Popular venció 3-2 a Revuelto Gramajo, Contadores C superó 3-1 a Borussia C.A, Reggina F.C derrotó 4-3 a Colfa F.C, Tercer Tiempo ganó 1-0 ante Matasanos, Carlos Salvador venció 1-0 a Médicos.com y Enólogos F.C superó 2-1 a Los Profes. Además, Academia Merengue le ganó 4-2 a Once Calvas, Administradores F.C se impuso 3-1 frente a Inter-Nados, Banco San Juan goleó 4-0 a La Boero y Simplemente Fútbol derrotó 4-2 a Ingenieros.

    En la máxima categoría, Libres A, la pelea sigue al rojo vivo. Abogados A Rufrano superó 3-2 a Otro Equipo, La Gloria Sanjuanina venció 2-0 a La Espesa y La Franja se impuso 1-0 a Atlético Hispano. También ganaron Once Calvas (2-1 a Champagnat), Calise (4-2 a Pumas F.C) y Jockers (3-2 a C-Lesión Universitarios), mientras que Club de Amigos derrotó 1-0 a Bianconeri.

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    Por último, en Libres B, Abogados Foro venció 3-1 a Borussia C.A, Biblioteca Popular superó 2-1 a Empresarios F.C y Versus goleó 4-1 a Abogados B. También festejaron La Boero (2-1 a Agrimensura F.C), Gloria Recargada (1-0 a All Boys) y La Granjah (4-2 a Reggina F.C). Quedó libre Simplemente Fútbol.

    Con otra fecha completa, Adepu reafirma su crecimiento competitivo y la diversidad de protagonistas en todas sus categorías, donde cada fin de semana se juega mucho más que un partido.

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