    • 19 de abril de 2026 - 20:03

    Adepu suma tecnología y prevención: firmó un convenio clave para reforzar la seguridad en todo el predio

    La liga acordó con El Guardián SRL la implementación de un sistema integral con cámaras, inteligencia artificial y respuesta ante emergencias.

    La iniciativa busca brindar mayor prevención y orden en un predio que cada fin de semana reúne a cientos de jugadores y familias.

    La iniciativa busca brindar mayor prevención y orden en un predio que cada fin de semana reúne a cientos de jugadores y familias.

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    Adepu dio un nuevo paso en su crecimiento institucional. Este sábado, en el predio ubicado en Santa Lucía, se firmó un convenio de colaboración empresaria con El Guardián SRL, una empresa con más de 20 años de experiencia en seguridad privada, que permitirá reforzar la prevención y el cuidado dentro del complejo deportivo.

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    El acuerdo fue rubricado por el presidente de la liga, Enrique Giménez Castro, mientras que por parte de la firma participaron los socios Norberto Molina y Marcelo Correa, junto al gerente Raúl Morán, dos de ellos además jugadores activos de la competencia.

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    El nuevo sistema incluye cámaras con inteligencia artificial y un domo 360° instalado en la zona de la cantina.

    El nuevo sistema incluye cámaras con inteligencia artificial y un domo 360° instalado en la zona de la cantina.

    La iniciativa ya comenzó a tomar forma con la instalación de seis cámaras de seguridad en puntos estratégicos, además de un domo 360° en la zona de la cantina, equipado con tecnología de inteligencia artificial para la detección de movimientos. Este sistema apunta a optimizar el monitoreo y anticipar situaciones de riesgo.

    A esto se suma la colocación de cartelería preventiva y de ordenamiento vehicular, con señalización de velocidad y circulación interna, en un predio que cada fin de semana recibe a cientos de personas entre jugadores, familias y público.

    El convenio también contempla la respuesta ante eventualidades, ya que la empresa dispondrá de móviles que podrán acudir al predio cuando sea necesario, fortaleciendo así el esquema de seguridad existente.

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    Autoridades de Adepu junto a representantes de El Guardián SRL, tras la firma del convenio que refuerza la seguridad en el predio.

    Autoridades de Adepu junto a representantes de El Guardián SRL, tras la firma del convenio que refuerza la seguridad en el predio.

    Durante el acto, Giménez Castro destacó el valor del acuerdo: “Esto nos hace grandes. Adepu es una comunidad que busca integrarse, y que una empresa como El Guardián se ponga a disposición es muy importante para seguir creciendo”.

    Por su parte, el gerente Raúl Morán subrayó el enfoque del proyecto: “La idea es cuidar a las personas, que es lo más importante. Hoy la seguridad está orientada a la tecnología, y eso es lo que Adepu ha decidido incorporar”.

    El presidente también remarcó que la medida responde a una demanda concreta: “Esto es escuchar a los delegados, a los jugadores. Querían más seguridad y hoy es una realidad”.

    Con esta incorporación, Adepu continúa consolidando un modelo de gestión que apuesta a mejorar la experiencia dentro del predio, sumando infraestructura, servicios, salud y ahora también tecnología aplicada a la seguridad.

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