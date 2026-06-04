    • 4 de junio de 2026 - 12:55

    Femenino de Adepu: Aston Birra y San Pablo siguen firmes en la cima

    Aston Birra goleó a Ilegales y San Pablo venció a Atunelas para mantenerse en lo más alto de la Copa Oro. En la Copa Plata, El Once y Escuelita FC también sostienen el liderazgo.

    Aston Birra sigue arriba.

    Aston Birra sigue arriba.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La décima fecha del Torneo Femenino de Adepu dejó una nueva muestra de poderío de Aston Birra y San Pablo, que volvieron a ganar y continúan compartiendo la punta de la Copa Oro con puntaje ideal.

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    Aston Birra fue contundente y goleó 8 a 1 a Ilegales para mantenerse en lo más alto. El equipo suma tres victorias en igual cantidad de presentaciones y ostenta la mejor diferencia de gol de la categoría. San Pablo también ratificó su gran presente al imponerse por 5 a 2 sobre Atunelas, resultado que le permite seguir como escolta junto a Aston Birra, ambos con 9 puntos.

    En otro de los encuentros destacados de la zona campeonato, Jockers derrotó 3 a 2 a Calise en un duelo clave entre aspirantes a los primeros puestos. Con este triunfo, Jockers alcanzó los 6 puntos e igualó la línea de su rival. Por su parte, De Primera FC y Tercer Tiempo repartieron puntos tras empatar 1 a 1.

    Con estos resultados, Aston Birra y San Pablo lideran la Copa Oro con 9 unidades, seguidos por Calise y Jockers con 6.

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    Copa Plata

    En la Copa Plata, El Once continúa con campaña perfecta. Esta vez superó 4 a 2 a Contadoras y se mantiene en la cima con puntaje ideal. Sin embargo, comparte el liderazgo con Escuelita FC, que protagonizó uno de los partidos más entretenidos de la jornada al vencer 6 a 5 a Cuyo FC.

    Más atrás aparecen Cuyo FC y Los Andes con 6 puntos. Precisamente, Los Andes logró una sólida victoria por 5 a 1 frente a La Espesa. En tanto, Argentino derrotó 4 a 1 a Borussia CA y sumó tres unidades importantes para seguir prendido en la pelea.

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    La próxima fecha será determinante para comenzar a perfilar a los principales candidatos de ambas copas, con varios cruces directos que prometen emociones en la recta decisiva del campeonato.

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