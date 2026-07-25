Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El argentino marcó tiempos similares a los de su compañero de Alpine en todas las tandas del Hungaroring. Ninguno de los dos pilotos de la escudería de Enstone alcanzó la Q3

Lando Norris dio la gran sorpresa de la jornada en el Gran Premio de Hungría y se quedó con la pole position con un giro de 1:17.219. En tanto que el piloto argentino Franco Colapinto no pudo mejorar su actuación este sábado y el domingo largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

El de McLaren aventajó por 0.012 a un Lewis Hamilton que se quedó segundo (1:17.219) por delante de su compañero de Ferrari Charles Leclerc (1:17.445). El italiano Andrea Kimi Antonelli largará 4°: giró en 1:17.479 con su Mercedes. En el final, Max Verstappen se despistó y desató una bandera amarilla que perjudicó el cierre de vuelta de George Russell (7° con 1:17.760).

Franco Colapinto tuvo una jornada consistente, aunque Alpine no logró exprimir más rendimiento para soñar con la Q3. El argentino aventajó a Pierre Gasly en el primer intento de la qualy (fue 0.268 más veloz con un registro de 1:20.261), pero luego el francés recortó la distancia y avanzó a Q2 con una vuelta de 1:19.741, apenas 0.030 más rápido que Franco (1:19.771).

En la primera salida de Q2, otra vez la paridad de los tiempos se hizo presente: Gasly registró 1:20.252 y Colapinto fue apenas 0.014 más lento con 1:20.266. Finalmente, los dos quedaron eliminados, pero el francés se ubicó 12° con una vuelta de 1:18.844 y el argentino quedó detrás, con el 13° registro de 1:19.027 (0.183 más lento que su colega). El representante sudamericano se posicionó a 0.388 del tiempo de corte que puso Nico Hülkenberg de Audi en el 10° lugar (1:18.639).

“La qualy es un poco lo que había. Creo que lo único que estoy un poco frustrado es con la preparación de gomas. Salieron las gomas muy frías de los blankets y no tenía nada de grip en el primer sector. Perdí mucho grip en la parte de atrás en la (curva) 1 y en la 2. Perdí mucho tiempo, que si bien fue una muy buena vuelta en el sector dos y tres, no pude recuperar todo el tiempo que perdí. En cuanto a eso una pena, esperemos para mañana estar mejor”, analizó el corredor argentino tras lo sucedido.