    • 25 de julio de 2026 - 12:23

    Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

    El argentino marcó tiempos similares a los de su compañero de Alpine en todas las tandas del Hungaroring. Ninguno de los dos pilotos de la escudería de Enstone alcanzó la Q3

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lando Norris dio la gran sorpresa de la jornada en el Gran Premio de Hungría y se quedó con la pole position con un giro de 1:17.219. En tanto que el piloto argentino Franco Colapinto no pudo mejorar su actuación este sábado y el domingo largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

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    El de McLaren aventajó por 0.012 a un Lewis Hamilton que se quedó segundo (1:17.219) por delante de su compañero de Ferrari Charles Leclerc (1:17.445). El italiano Andrea Kimi Antonelli largará 4°: giró en 1:17.479 con su Mercedes. En el final, Max Verstappen se despistó y desató una bandera amarilla que perjudicó el cierre de vuelta de George Russell (7° con 1:17.760).

    En la primera salida de Q2, otra vez la paridad de los tiempos se hizo presente: Gasly registró 1:20.252 y Colapinto fue apenas 0.014 más lento con 1:20.266. Finalmente, los dos quedaron eliminados, pero el francés se ubicó 12° con una vuelta de 1:18.844 y el argentino quedó detrás, con el 13° registro de 1:19.027 (0.183 más lento que su colega). El representante sudamericano se posicionó a 0.388 del tiempo de corte que puso Nico Hülkenberg de Audi en el 10° lugar (1:18.639).

    “La qualy es un poco lo que había. Creo que lo único que estoy un poco frustrado es con la preparación de gomas. Salieron las gomas muy frías de los blankets y no tenía nada de grip en el primer sector. Perdí mucho grip en la parte de atrás en la (curva) 1 y en la 2. Perdí mucho tiempo, que si bien fue una muy buena vuelta en el sector dos y tres, no pude recuperar todo el tiempo que perdí. En cuanto a eso una pena, esperemos para mañana estar mejor”, analizó el corredor argentino tras lo sucedido.

    Cuándo se corre la final del Gran Premio de Hungría

    La carrera a 70 vueltas se celebrará este domingo 26 de julio a partir de las 10 de la mañana de Argentina. Será la última cita de la Máxima antes del parate de verano: la actividad se reiniciará recién el viernes 21 de agosto con la única práctica y la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Países Bajos que tendrá fin de semana con doble carrera.

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