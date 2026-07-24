    • 24 de julio de 2026 - 12:59

    Chocó Colapinto: perdió el control del Alpine en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría

    El monoplaza de Colapinto no sufrió daños de consideración.

    Chocó Colapinto: perdió el control del Alpine en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría

    Chocó Colapinto: perdió el control del Alpine en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría

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    La segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría se vio interrumpida cuando Franco Colapinto perdió el control de su Alpine y terminó impactando de espaldas contra los muros de contención.

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    El incidente ocurrió cuando todavía quedaba más de media hora de práctica. El golpe obligó a mostrar la bandera roja y detener la actividad en pista. El piloto argentino pudo salir del auto por sus propios medios y, por protocolo, fue trasladado en el auto médico para ser revisado, aunque no presentó lesiones.

    El monoplaza de Colapinto no sufrió daños de consideración, pero sí los suficientes en la parte trasera como para no poder continuar en la sesión. La bandera roja se mantuvo hasta que los comisarios retiraron el auto y aseguraron la zona del accidente.

    Cómo sigue la actividad del GP de Hungría para Franco Colapinto

    • Sábado 25 de julio:
      • Práctica libre 3: 7:30
      • Clasificación: 11:00
    • Domingo 26 de julio:
      • Carrera: 10:00

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