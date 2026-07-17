Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica

Oscar Piastri fue el más rápido, mientras que Ferrari mostró un buen rendimiento.

Franco Colapinto volvió a salir a pista este viernes y completó la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica con un 15° puesto, en el inicio de un fin de semana que puede ser clave para seguir sumando protagonismo en la Fórmula 1.

El piloto argentino, que representa a Alpine, registró un tiempo de 1:49.403 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, donde el objetivo principal de la escudería fue recopilar datos y trabajar en la puesta a punto del monoplaza de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Colapinto llegó a Bélgica con el ánimo en alza luego de su gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña. En Silverstone protagonizó una notable remontada: largó desde la 19ª posición y terminó noveno, resultado que le permitió sumar dos puntos en el campeonato y consolidar su crecimiento en la máxima categoría.

La primera tanda de entrenamientos dejó como líder al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc ubicaron a Ferrari en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El francés Isack Hadjar, de Racing Bulls, completó los cuatro primeros lugares de la sesión.

La actividad para Colapinto continuará este mismo viernes con la segunda práctica libre, programada para las 12 (hora argentina), donde buscará mejorar sus registros y acercarse a los puestos de vanguardia.