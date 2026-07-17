    • 17 de julio de 2026 - 11:27

    Donald Trump estará en la final del Mundial entre Argentina y España: ¿a qué selección alentará?

    La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Argentina y España contará con la presencia del Trump.

    Donald Trump presente en la final del Mundial 2026.

    Donald Trump presente en la final del Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Casa Blanca confirmó de manera oficial que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva York) para presenciar el partido decisivo.

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    La vocera del mandatario, Karoline Leavitt, ratificó la noticia y destacó el impacto del evento: “Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos”.

    Además de presenciar el encuentro desde el palco oficial, la FIFA ya convalidó semanas atrás que Trump será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al capitán del equipo campeón, repitiendo un rol protocolar que ya ha tenido en otras competencias de relevancia en suelo norteamericano.

    La gran incógnita: ¿Por quién hinchará Donald Trump?

    Aunque el líder republicano suele mantenerse al margen de las pasiones futboleras directas, las especulaciones sobre su favoritismo de cara al domingo ya encendieron el debate en los medios internacionales:

    El factor Messi y la localía: El torneo se juega en su país y la presencia de Lionel Messi revolucionó la MLS (donde Trump tiene estrechos vínculos comerciales y deportivos). Ver al astro argentino levantar el trofeo en Nueva York significaría el cierre de marketing perfecto para el "Mundial norteamericano".

    Los lazos institucionales: Históricamente, Trump ha mantenido una relación pragmática y cercana con diversas figuras del deporte, y desde su entorno deslizan que su principal "bando" es que el espectáculo sea un éxito total de audiencia.

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