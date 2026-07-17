El campeón del Mundial 2026 recibirá un histórico y lujoso premio extra

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo definirá al nuevo rey del fútbol global en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sino que también marcará un hito sin precedentes en las ceremonias de premiación de la FIFA.

Por primera vez en la historia de los mundiales, el equipo que grite campeón este domingo 19 de julio recibirá un exclusivo anillo de campeón personalizado, adoptando una de las costumbres más arraigadas del deporte de los Estados Unidos, tal como ocurre en la NBA y la NFL.

Según trascendió, se trata de una edición ultra limitada. La FIFA mandó a confeccionar únicamente 2.026 piezas numeradas y con certificado de autenticidad. De ese total, solo 30 anillos de oro estarán estrictamente reservados para el plantel y cuerpo técnico del seleccionado campeón.

En una de sus caras lucirá la silueta del trofeo de la Copa del Mundo.

El reverso será personalizado a medida con los colores, escudo e identidad visual de la selección ganadora (ya sea la Albiceleste o la Roja).

Entrega en el podio y réplicas para fanáticos

Para que la foto de los festejos sea completa, inmediatamente después del pitazo final, tanto el capitán del equipo como el director técnico recibirán anillos provisionales para lucir en el podio durante la premiación oficial. Posteriormente, se fabricarán las 30 piezas definitivas adaptadas a las medidas exactas de cada integrante de la delegación.

¿Qué pasará con los anillos restantes? Las otras 1.996 piezas de esta colección única se pondrán a la venta para el público general y coleccionistas como producto de licencia oficial de la FIFA, permitiendo que un selecto grupo de fanáticos conserve un souvenir idéntico al de los campeones.