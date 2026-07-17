    • 17 de julio de 2026 - 08:32

    El campeón del Mundial 2026 recibirá un histórico y lujoso premio extra

    EL campeón por primera vez en la historia de los mundiales, recibirá un exclusivo anillo de campeón personalizado.

    El campeón lucirá un anillo.

    El campeón lucirá un anillo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo definirá al nuevo rey del fútbol global en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sino que también marcará un hito sin precedentes en las ceremonias de premiación de la FIFA.

    Leé además

    Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026

    La FIFA confirmó al árbitro de la final entre Argentina y España: el esloveno Slavko Vincic
    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York, sede de la final del Mundial 

    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York

    Por primera vez en la historia de los mundiales, el equipo que grite campeón este domingo 19 de julio recibirá un exclusivo anillo de campeón personalizado, adoptando una de las costumbres más arraigadas del deporte de los Estados Unidos, tal como ocurre en la NBA y la NFL.

    Joyas exclusivas y a medida

    Según trascendió, se trata de una edición ultra limitada. La FIFA mandó a confeccionar únicamente 2.026 piezas numeradas y con certificado de autenticidad. De ese total, solo 30 anillos de oro estarán estrictamente reservados para el plantel y cuerpo técnico del seleccionado campeón.

    El diseño de la joya es imponente:

    En una de sus caras lucirá la silueta del trofeo de la Copa del Mundo.

    El reverso será personalizado a medida con los colores, escudo e identidad visual de la selección ganadora (ya sea la Albiceleste o la Roja).

    Entrega en el podio y réplicas para fanáticos

    Para que la foto de los festejos sea completa, inmediatamente después del pitazo final, tanto el capitán del equipo como el director técnico recibirán anillos provisionales para lucir en el podio durante la premiación oficial. Posteriormente, se fabricarán las 30 piezas definitivas adaptadas a las medidas exactas de cada integrante de la delegación.

    ¿Qué pasará con los anillos restantes? Las otras 1.996 piezas de esta colección única se pondrán a la venta para el público general y coleccionistas como producto de licencia oficial de la FIFA, permitiendo que un selecto grupo de fanáticos conserve un souvenir idéntico al de los campeones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    JosepPedrerol. 

    Un famoso periodista español desafió a la Selección: "Se creen campeones, no saben lo que les viene"

    Lionel Messi sigue rompiendo records. 

    Impresionante: Lionel Messi bate todos los récords históricos de la FIFA

    Argentina - Inglaterra

    Un diario inglés denunció "31 trucos sucios" de Argentina tras la eliminación y desató la polémica

    Agresión de Bellingham a Barco.

    Se conoció el motivo de la agresión de Bellingham a Barco tras la victoria de Argentina ante Inglaterra