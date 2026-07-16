Impresionante: Lionel Messi bate todos los récords históricos de la FIFA

La historia de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina sumó un capítulo dorado que roza la inmortalidad. Tras una vibrante victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales, la Albiceleste se metió en el partido definitivo del Mundial 2026. Para el capitán rosarino, esto significa alcanzar su tercera final del mundo (tras Brasil 2014 y Qatar 2022), un hito reservado para un grupo selecto de leyendas del fútbol.

Messi destacó el valor del histórico triunfo ante Inglaterra: "No es una victoria más, todo el pueblo argentino la quería"

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Sin embargo, el camino hacia la gran definición en Norteamérica no fue uno más. A sus 39 años, el "Diez" desplegó un nivel superlativo que le permitió triturar una impactante colección de récords históricos en las estadísticas oficiales de las Copas del Mundo.

Messi inició el torneo de manera arrolladora con un hat-trick ante Argelia, seguido por un doblete frente a Austria y festejos consecutivos ante Cabo Verde, Jordania y Egipto. Esta impresionante cosecha goleadora lo posicionó en lo más alto de la historia:

Máximo goleador histórico de los Mundiales : Con sus gritos en esta edición, superó la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose y dejó atrás los 17 de la brasileña Marta en citas femeninas, convirtiéndose en el máximo artillero absoluto de la competencia de la FIFA.

Siete partidos seguidos anotando: Al marcar de manera consecutiva en la fase de grupos, superó las marcas de Just Fontaine y Jairzinho (6), transformándose en el primer futbolista de la historia en marcar en siete encuentros mundialistas al hilo (arrastrando los últimos cuatro partidos de Qatar 2022).

Asistencias y vigencia: rompiendo la barrera del tiempo

Además de su faceta como definidor, el rol de Messi como conductor del equipo sumó páginas doradas en los libros de estadística:

El primer hombre con seis Mundiales: Con su debut en tierras norteamericanas, se convirtió oficialmente en el primer jugador de la historia en disputar minutos en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Rey de las asistencias: Gracias a sus pases de gol clave a lo largo del certamen, incluyendo las dos asistencias vitales brindadas en la semifinal ante Inglaterra, el astro argentino alcanzó las 12 asistencias en Mundiales. Con esto, superó la histórica línea de 10 pases de gol de Pelé, apoderándose del récord oficial de la FIFA.

Récord de victorias, partidos y minutos: El triunfo en semifinales no solo estiró su ventaja como el futbolista con más partidos y minutos disputados en el torneo, sino que además consolidó su récord como el jugador con más partidos ganados en la historia de los Mundiales, superando la marca previa de Klose (17 victorias).

Con la ilusión intacta de retener la corona y bordar la cuarta estrella en el escudo argentino, el capitán llegará a la última batalla habiendo reescrito por completo los manuales del fútbol internacional. Su leyenda ya es eterna, pero todavía le queda un último paso por dar.