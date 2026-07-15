Messi destacó el valor del histórico triunfo ante Inglaterra: "No es una victoria más, todo el pueblo argentino la quería"

El capitán albiceleste volvió a ser determinante desde el juego y dio las dos asistencias de los goles. Además, destacó la importancia de esta victoria impresionante.

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La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en un partido histórico y se metió en la final del Mundial 2026. Luego de los festejos, Lionel Messi habló para todos los hinchas y describió, desde su percepción, un encuentro que quedará en la historia.

“La verdad es que fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de futbol cuando empezamos a entrar, con el himno sentimos sensaciones especiales. El grupo lo sintió. Sabíamos que no era una victoria más, era importante, que el pueblo argentino la quería, nosotros también y nos metía en otra final del mundo. Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”, dijo de arranque en diálogo con TyC Sports.

El capitán de la Selección argentina fue uno de los puntos más altos del equipo y lideró desde el juego a sus compañeros. Incluso, dio las dos asistencias de gol para Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Sin embargo, lejos de atribuirse la victoria, destacó a sus compañeros: “Este grupo es increíble; hoy lo fuimos a buscar otra vez, cuando se había puesto fea. Nunca dejó de creer, de intentarlo, con juego, porque hoy le metimos mucho juego cuando estábamos en el marcador abajo y los metimos en un arco. Es una felicidad enorme”.

Y agregó: “Es una locura lo que estamos viviendo y cómo se están dando las cosas. Yo, sinceramente, antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que íbamos a pelear y nos terminamos metiendo en una nueva final. Creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas; es impresionante”.