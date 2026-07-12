Messi, tras clasificar a semifinales del Mundial 2026: "Este equipo nunca deja de creer"

Lionel Messi no ocultó su felicidad luego de que la Selección Argentina derrotara 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificara a las semifinales del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste destacó el esfuerzo del equipo para superar un partido muy exigente y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Este equipo nunca deja de creer" .

Qué comen y cómo se cuidan Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé: los secretos de las estrellas del Mundial

"Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro" , expresó el rosarino apenas finalizó el encuentro disputado en Kansas City, donde Argentina consiguió el boleto entre los cuatro mejores del certamen.

MESSI, ENLOQUECIDO CON EL GOL DE JULIÁN Y PALPITANDO INGLATERRA Mano a mano con Olé, el mejor del mundo se refirió al sufrido triunfo ante Suiza y palpitó la SEMIFINAL histórica que se viene. @hernanclaus enviado especial Olé pic.twitter.com/V4mhbphUIX

Messi reconoció que el desarrollo del partido fue el esperado y elogió el nivel del rival.

"Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad" , afirmó el capitán, quien remarcó la importancia de haber conseguido la clasificación para afrontar con mayor tranquilidad la preparación de la semifinal.

"No es normal lo que hizo este grupo" "No es normal lo que hizo este grupo"

El diez argentino volvió a destacar el carácter competitivo del plantel que conduce Lionel Scaloni y recordó los logros obtenidos durante los últimos años.

"Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene", señaló. "Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene", señaló.

Luego dejó una reflexión sobre el presente de la Selección: "Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. No es normal lo que hizo este grupo. Ser campeón del Mundo, ganar dos Copas América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores. No es normal lo que está haciendo y por eso hay que disfrutarlo."

El capitán aseguró que ahora el objetivo será recuperarse físicamente para enfrentar a Inglaterra. "Iremos a competir una vez más como lo hacemos siempre, contra una potencia, una gran selección. Ahora a descansar y tratar de llegar lo mejor posible", sostuvo.

Una semifinal especial frente a Inglaterra

El cruce del próximo miércoles tendrá un significado especial para Messi. Será la tercera semifinal mundialista de su carrera y, además, la primera vez que enfrente a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como amistosos.

"Es un partido especial porque es mi primera vez: jugué contra todos menos contra Inglaterra. Es una selección grande, una potencia, y siempre es lindo jugar partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial", afirmó. "Es un partido especial porque es mi primera vez: jugué contra todos menos contra Inglaterra. Es una selección grande, una potencia, y siempre es lindo jugar partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial", afirmó.

También reconoció el desgaste físico que acumula el plantel tras varios partidos de alta exigencia. "Venimos de mucha acumulación, mucho desgaste y el grupo lo siente. Hay que intentar llegar en las mejores condiciones para seguir compitiendo como lo venimos haciendo", explicó.

هذه أول مواجهة لك أمام إنجلترا. هل لها طابع خاص بالنسبة لك، كما هي بالنسبة لكل الأرجنتينيين❓



الأسطورة ميسي: "نعم بالتأكيد، مواجهة المنتخبات الكبيرة دائمًا ما تكون مميزة، ولم يسبق لي أن لعبت ضد إنجلترا، لذا ستكون مباراة خاصة.



إنها نصف نهائي كأس العالم، والآن سنرتاح ونستعد… pic.twitter.com/2Ldc3uomrM — Messi World (@M10GOAT) July 12, 2026

El mensaje de Messi en las redes

Horas después del partido, el capitán compartió varias imágenes del triunfo en su cuenta de Instagram junto a un mensaje que rápidamente fue celebrado por los hinchas.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos carajo!!!!"

El elogio para Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Messi también dedicó unas palabras a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, autores de los goles que terminaron de asegurar la clasificación argentina.

Sobre el delantero del Atlético de Madrid destacó la calidad de su definición."Hizo un golazo, pero no es la primera vez. Tiene un golpeo muy bueno y lo viene demostrando desde hace muchísimo tiempo", comentó.

Finalmente, celebró que ambos atacantes hayan podido convertir en un momento decisivo del torneo. "Estoy feliz por el resultado y porque hicieron goles Julián y Lautaro. Los necesitábamos de esta manera. Muy contento por todos", concluyó el capitán de la Selección Argentina, que buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.