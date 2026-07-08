    • 8 de julio de 2026 - 08:55

    Djokovic fue comparado con Messi tras su hazaña en Wimbledon y respondió con una frase que se hizo viral

    Tras ganar un partido de más de cinco horas, Nole fue comparado con el capitán argentino y destacó una cualidad de suya.

    Novak Djokovic.

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    La extraordinaria vigencia de dos leyendas del deporte volvió a quedar en evidencia. Apenas horas después de que Lionel Messi guiara la histórica remontada de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026, Novak Djokovic protagonizó otra hazaña al clasificarse a las semifinales de Wimbledon tras una batalla de cinco horas y 15 minutos.

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    Con ambos brillando a los 39 años, la comparación fue inevitable durante la conferencia de prensa del tenista serbio. Un periodista destacó que Messi había sido decisivo en la clasificación de la Selección y que, casi al mismo tiempo, Djokovic acababa de superar una exigente prueba física en el césped londinense.

    La respuesta de "Nole" que provocó sonrisas entre los presentes

    "Ya me gustaría jugar solo 90 minutos como Lionel Messi", bromeó el ex número uno del mundo, en alusión a la duración de un partido de fútbol frente a las más de cinco horas que pasó en la cancha para eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime.

    El comentario rápidamente se volvió viral en las redes sociales y volvió a reflejar la admiración mutua que existe entre ambos deportistas. Messi y Djokovic coincidieron en distintas oportunidades en eventos deportivos y siempre se dedicaron elogios públicos.

    El serbio logró una de las victorias más exigentes de su carrera al imponerse por 7-6 (10-8), 3-6, 6-3, 6-7 (4-7) y 7-6 (10-4), en el partido de cuartos de final más largo en la historia de Wimbledon. Gracias a ese triunfo alcanzó su 15ª semifinal en el Grand Slam británico y mantiene intacto el sueño de conquistar su 25º título grande.

    Ahora, Djokovic tendrá un desafío de máxima exigencia frente al número uno del mundo, Jannik Sinner, en busca de un lugar en la final del tradicional torneo londinense. Mientras tanto, su ingeniosa respuesta sobre Messi ya recorre el planeta y suma un nuevo capítulo al vínculo de admiración entre dos de los mayores referentes del deporte mundial.

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