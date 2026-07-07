    • 7 de julio de 2026 - 23:33

    El goleador de Suiza podría perderse el partido ante Argentina por los cuartos de final

    Johan Manzambi se perdió el partido de octavos frente a Colombia por una lesión en la rodilla y su presencia ante la Selección todavía es una incógnita. Los europeos esperan su evolución día a día.

    Johan Manzambi ni siquiera fue alternativa desde el banco en el partido frente a Colombia por la lesión en su rodilla izquierda. (Foto: AP)

    Johan Manzambi ni siquiera fue alternativa desde el banco en el partido frente a Colombia por la lesión en su rodilla izquierda. (Foto: AP)

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    El delantero, goleador del seleccionado europeo en la Copa del Mundo, no pudo disputar los octavos de final ante el conjunto cafetero por una lesión en la rodilla sufrida durante el último entrenamiento previo al encuentro. Sin embargo, los estudios médicos llevaron tranquilidad: la resonancia magnética descartó una lesión de gravedad y el cuerpo técnico evaluará su evolución día a día para determinar si podrá estar ante la Albiceleste.

    Manzambi había encendido las alarmas en la concentración suiza luego de abandonar antes de tiempo la práctica. El entrenador Murat Yakin había advertido que no utilizaría a ningún futbolista que no estuviera en óptimas condiciones y, pese a la importancia del jugador, decidió preservarlo frente al equipo sudamericano.

    La baja del atacante de Friburgo representó un golpe para Suiza, ya que venía siendo una de las principales armas ofensivas del equipo. Con tres goles y dos asistencias en el torneo, Manzambi se convirtió en una de las revelaciones del Mundial y en una pieza clave para el conjunto europeo.

    Ahora, el cuerpo técnico esperará su evolución para definir si podrá estar disponible frente a Argentina en los cuartos de final. Si bien todavía no hay certezas sobre su presencia, en Suiza confían en que la recuperación avance favorablemente y tomarán una decisión en los próximos entrenamientos.

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