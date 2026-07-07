Egipto explotó contra el árbitro tras la remontada de Argentina: "El partido estuvo amañado"

La épica remontada de Argentina frente a Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Apenas consumada la victoria por 3-2, el seleccionado africano apuntó todos sus cañones contra el árbitro francés François Letexier, a quien responsabilizó por el desenlace del encuentro.

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Las críticas fueron encabezadas por Mostafa Ziko, autor del gol que fue anulado por una falta previa sobre Lisandro Martínez. El delantero aseguró que el arbitraje perjudicó a su equipo desde el inicio del partido y dejó una de las frases más fuertes de la jornada.

"El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado", lanzó.

El futbolista fue incluso más allá y dejó una irónica felicitación a la Albiceleste.

"Realmente quería darles una alegría a nuestros hinchas, pero no fue nuestra culpa. Ese árbitro... Parece que este partido estuvo amañado. Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer", disparó.

"Si hubieran ganado solo por mérito propio..."

Pese a la bronca, Ziko reconoció la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni, aunque insistió en que el arbitraje condicionó el desarrollo del encuentro.

"Sabíamos que enfrentábamos al campeón del mundo y a uno de los favoritos. Pero si hubieran ganado únicamente por méritos propios, la situación habría sido muy diferente para nosotros", afirmó.

El técnico también habló de un arbitraje condicionado

Las declaraciones de Ziko fueron respaldadas por el entrenador Hossam Hassan, quien cuestionó la designación de un árbitro francés para un partido de Argentina y aseguró que existió un contexto previo que influyó en las decisiones.

"Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés. Se armó un contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego", sostuvo.

El técnico también reclamó un supuesto penal sobre Mohamed Salah en la jugada previa al gol de Enzo Fernández y cuestionó la anulación del tanto convertido por Ziko.

"No hubo respeto ni juego limpio. No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta", expresó.

Incluso fue más lejos al afirmar que dejará de seguir el torneo.

"No voy a seguir viendo los partidos de esta Copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación", sentenció.

También cuestionó el horario del partido. Hassan no solo criticó el arbitraje. También apuntó contra la organización del Mundial por programar el encuentro al mediodía en Atlanta.

"El que puso ese horario nunca jugó al fútbol. ¿Por qué tan temprano si solo había dos partidos? ¿A qué hora quieren que desayunen los jugadores?", cuestionó.

El arquero se sumó a los reclamos

El guardameta Mostafa Shobeir también manifestó sus dudas sobre las decisiones arbitrales, especialmente por la anulación del gol de Ziko.

"No pude ver bien las imágenes del VAR. Desde donde estaba no me pareció falta sobre Lisandro Martínez, pero revisaré la jugada cuando vuelva", señaló.

Además, denunció un supuesto agarrón sobre Hamdy Fathy en la acción que terminó con el gol de Enzo Fernández para el 3-2 definitivo.

"Vi que la camiseta de Fathy estaba rota. Desde luego, él no se la rompió", comentó.

Pese a las fuertes acusaciones, las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro fueron convalidadas por el VAR y el triunfo dejó a Argentina en los cuartos de final, donde el próximo sábado enfrentará a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.