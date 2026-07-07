    • 7 de julio de 2026 - 15:31

    El llanto desconsolado de Messi tras la increíble remontada de la Argentina ante Egipto

    El capitán anotó un gol y regaló una asistencia en el triunfo por 3 a 2 por los octavos de final en Atlanta.

    image

    Argentina acababa de bajarse otra vez de una montaña rusa para avanzar en el Mundial 2026. Con una asistencia y otro gol de Lionel Messi, le había ganado 3-2 a Egipto por los octavos de final, luego de ir perdiendo 2 a 0. Tamaño combo de emociones venció al astro, de 39 años, que volvió a demostrar que, cuando deja descansar los botines, es humano. Y rompió en llanto, como había ocurrido en su primer grito ante Argelia, en el debut en la Copa del Mundo.

    Leé además

    el penal que fallo lionel messi ante egipto en los octavos de final del mundial

    El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial
    Hamza Abdelkarim, la promesa de Egipto que juega en Barcelona

    Hamza Abdelkarim, la verdadera joya de Egipto: el juvenil que eclipsa hasta el mismo Mohamed Salah

    Sin camiseta, se le fueron acercando Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nico Otamendi. Con Licha hubo doble abrazo: en el segundo, el defensor le habló al oído, para expresarle una vez más su agradecimiento. Titulares y suplentes hicieron fila para rendirle pleitesía y acompañarlo, en un momento especial para todos, porque las lágrimas invadieron el campo.

    Posteriormente, casi como un casamiento en vivo y en directo, los jugadores lo valzaron y lo lanzaron hacia el aire, en otro homenaje al ídolo, que empujó a un equipo que parecía vencido, pero que reaccionó a tiempo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    sofi martinez revelo el detras de escena del gesto viral de messi: se inventaron muchas cosas

    Sofi Martínez reveló el detrás de escena del gesto viral de Messi: "Se inventaron muchas cosas"

    Lionel Messi.-

    Lionel Messi tras el triunfo ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser un partido duro"

    Aseguran que Florencia Peña llevará a juicio a a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

    Aseguran que Florencia Peña llevará a juicio a a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

    lionel messi no pudo contener la risa por lo que encontraron en la valija del cuti romero

    Lionel Messi no pudo contener la risa por lo que encontraron en la valija del Cuti Romero