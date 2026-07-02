    • 2 de julio de 2026 - 08:53

    Lionel Messi no pudo contener la risa por lo que encontraron en la valija del Cuti Romero

    Al revisar el equipaje del defensor, los agentes descubrieron un objeto inesperado que provocó las carcajadas del capitán y del resto del plantel.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección argentina protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Todo ocurrió durante el ingreso de la delegación al aeropuerto de Miami, cuando los futbolistas debieron pasar por los habituales controles de seguridad.

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    Mientras el equipaje de Cristian "Cuti" Romero atravesaba el escáner, una agente detectó un elemento que llamó su atención y decidió inspeccionar la valija con mayor detenimiento.

    La sorpresa llegó cuando, al abrir el equipaje, apareció un enorme encendedor de chispa, un objeto poco habitual para transportar en una valija y que generó la inmediata reacción de los presentes.

    Quien no pudo ocultar su risa fue Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste estalló en carcajadas al ver el hallazgo, mientras observaba la situación junto a varios de sus compañeros. El momento quedó registrado en video y en cuestión de minutos comenzó a multiplicarse en las redes sociales, donde los hinchas reaccionaron con bromas y comentarios sobre la curiosa pertenencia del defensor.

    Más allá de la anécdota, el plantel ya tiene la cabeza puesta en el compromiso del viernes ante Cabo Verde. El equipo dirigido por Lionel Scaloni completará un nuevo entrenamiento en Miami y luego ultimará detalles para el primer duelo de eliminación directa, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título mundial.

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