    • 30 de junio de 2026 - 11:34

    Lionel Messi apareció en la publicidad de la nueva película de Spider-Man con Tom Holland

    El capitán de la Selección argentina participa de un spot promocional de Spider-Man: Brand New Day, donde interactúa con el personaje interpretado por Tom Holland en una campaña que ya dio la vuelta al mundo.

    Tom Holland y Lionel Messi.

    Tom Holland y Lionel Messi.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Messi volvió a ser protagonista de una campaña publicitaria internacional y esta vez en un terreno inesperado: el universo de Marvel. El capitán de la Selección argentina aparece en un spot de promoción de la película Spider-Man: Brand New Day, junto al actor Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker.

    Leé además

    Lionel Messi.

    Messi llegó a los 19 y se consolidó como el máximo goleador de los Mundiales: cómo quedó la lista
    confirmado: scaloni anuncio que messi sera suplente ante jordania y anticipo cambios en la seleccion argentina

    Confirmado: Scaloni anunció que Messi será suplente ante Jordania y anticipó cambios en la Selección argentina

    La pieza, difundida por Sony Pictures como parte de la estrategia de lanzamiento del film, muestra a Messi utilizando una aplicación tipo “rastreador” para localizar al Hombre Araña en Nueva York. En ese contexto, el futbolista termina ingresando a una tienda de conveniencia donde se produce el primer contacto con el superhéroe.

    Según se ve en la publicidad, el propio Spider-Man aparece luego en escena e intenta interactuar con el rosarino, en un intercambio breve y humorístico en el que la comunicación entre ambos se vuelve parte del gag central del spot. Finalmente, la campaña deriva en una secuencia de acción con el héroe arácnido trasladando a Messi por la ciudad.

    La participación del argentino se enmarca en una serie de acciones globales de promoción de la nueva entrega de la saga, Spider-Man: Brand New Day, que prepara su estreno en cines a fines de julio.

    En el video, el encuentro entre Messi y el universo del Hombre Araña refuerza la estrategia de Sony de cruzar figuras del deporte y el entretenimiento para amplificar el impacto de la campaña. El resultado, como era de esperarse, generó fuerte repercusión en redes sociales por el inesperado crossover entre dos íconos globales.

    La aparición de Lionel Messi se suma así a otras acciones recientes del jugador en el plano publicitario durante el año, consolidando su perfil como una de las figuras más convocantes para campañas de alcance mundial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a jordania: scaloni define si juega messi

    Argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a Jordania: Scaloni define si juega Messi

    la emotiva carta de un fanatico de 8 anos para messi en su cumpleanos: gracias por acompanar mi infancia

    La emotiva carta de un fanático de 8 años para Messi en su cumpleaños: "Gracias por acompañar mi infancia"

    El capitán recibió una especial muestra de cariño por parte de sus compañeros de la Albiceleste. 

    La sorpresa que le prepararon sus compañeros a Messi en plena concentración mundialista

    el tierno posteo que le dedico antonela roccuzzo a lionel messi por su cumpleanos

    El tierno posteo que le dedicó Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su cumpleaños