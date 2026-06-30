Lionel Messi apareció en la publicidad de la nueva película de Spider-Man con Tom Holland

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una campaña publicitaria internacional y esta vez en un terreno inesperado: el universo de Marvel. El capitán de la Selección argentina aparece en un spot de promoción de la película Spider-Man: Brand New Day, junto al actor Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker.

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La pieza, difundida por Sony Pictures como parte de la estrategia de lanzamiento del film, muestra a Messi utilizando una aplicación tipo “rastreador” para localizar al Hombre Araña en Nueva York . En ese contexto, el futbolista termina ingresando a una tienda de conveniencia donde se produce el primer contacto con el superhéroe.

Según se ve en la publicidad, el propio Spider-Man aparece luego en escena e intenta interactuar con el rosarino, en un intercambio breve y humorístico en el que la comunicación entre ambos se vuelve parte del gag central del spot. Finalmente, la campaña deriva en una secuencia de acción con el héroe arácnido trasladando a Messi por la ciudad.

La participación del argentino se enmarca en una serie de acciones globales de promoción de la nueva entrega de la saga, Spider-Man: Brand New Day, que prepara su estreno en cines a fines de julio.

En el video, el encuentro entre Messi y el universo del Hombre Araña refuerza la estrategia de Sony de cruzar figuras del deporte y el entretenimiento para amplificar el impacto de la campaña. El resultado, como era de esperarse, generó fuerte repercusión en redes sociales por el inesperado crossover entre dos íconos globales.

La aparición de Lionel Messi se suma así a otras acciones recientes del jugador en el plano publicitario durante el año, consolidando su perfil como una de las figuras más convocantes para campañas de alcance mundial.