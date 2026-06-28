Messi llegó a los 19 y se consolidó como el máximo goleador de los Mundiales: cómo quedó la lista

El astro argentino convirtió de tiro libre frente Jordania para sellar el 3-1 y le sacó dos de diferencia a Klose y Mbappé.

Lionel Messi convirtió de tiro libre en la victoria de la Selección Argentina frente a Jornada por 3-1, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo J, llegó a los 19 goles y estiró la diferencia como el máximo anotador en la historia de la diferencia.

Messi llegó al sexto tanto en este Mundial 2026 y estiró a dos la diferencia con el alemán Miroslav Klose y el francés Kylian Mbappé. Además, el astro argentino estableció un nuevo récord al marcar en siete partidos consecutivos en Mundiales.

La clasificación histórica de goleadores de los Mundiales muestra que están ambos en la cima:

1. Lionel Messi (ARG) - 19 goles en 29 partidos (0,65)

2. Miroslav Klose (ALE) - 16 goles en 24 partidos (0,67)