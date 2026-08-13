    • 13 de agosto de 2026 - 19:49

    ¿Qué pasó con el patrimonio de Roger Federer? Perdió una fortuna en un día y dejó de ser multimillonario

    Luego de la caída de las acciones de una de sus empresas, la riqueza del tenista descendió por debajo de los 1.000 millones de dólares.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Roger Federer perdió una fortuna en un día debido a la caída de las acciones de la empresa On Holding, la compañía suiza de ropa deportiva en la que mantiene participación desde 2019. Según reportó Forbes, el patrimonio neto del extenista descendió a 952,4 millones de dólares.

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    Todo se produjo luego de que la empresa comunicara que sus ventas trimestrales no cumplieron con las expectativas del mercado.

    Esta noticia provocó una reacción negativa en el mercado y una caída del 19% en el valor de las acciones de la empresa en la bolsa de Nueva York, lo que impactó directamente en la riqueza de Federer.

    Cuál es la fortuna de Roger Federer

    La fortuna de Roger Federer se construyó no solo sobre los logros de su carrera deportiva (con 20 títulos de Grand Slam y 131 millones de dólares obtenidos en premios a lo largo de 24 años en el circuito ATP), sino también gracias a su actividad empresarial y acuerdos publicitarios.

    Entre sus contratos más relevantes figura el acuerdo por 10 años con la marca japonesa Uniqlo, valorado en 300 millones de dólares, así como asociaciones con empresas como Rolex, Mercedes-Benz, Lindt y NetJets.

    El vínculo de Federer con On Holding comenzó en 2019, cuando se sumó como copropietario y colaboró en el desarrollo de la línea de calzado urbano “The Roger”.

    En base a estimaciones de Forbes, el suizo posee aproximadamente el 2,5% de las acciones de la empresa, distribuidas entre 296 millones de acciones de clase A y 341 millones de clase B, lo que le permitió alcanzar en 2025 la categoría de multimillonario.

    Pero tras quedar por debajo de los mil millones de dólares de patrimonio, se despidió de una lista que también integran deportistas como su colega rumano Ion Tiriac, los gigantes de la NBA Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James y Junior Bridgeman (ex jugador que se convirtió en un magnate de los negocios), y el golfista Tiger Woods.

    Analistas citados por Forbes y Yahoo Sports consideraron que la salida temporal de Federer de la lista de multimillonarios de la revista estadounidense responde a una coyuntura de mercado.

    Prevén que el patrimonio del exnúmero uno del tenis mundial podría recuperarse si las acciones de On Holding logran estabilizarse en los próximos meses.

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