    • 13 de agosto de 2026 - 18:18

    San Martín: Federico Benítez, recordado por el caso Chicago, dirigirá ante Racing

    El árbitro salteño conducirá el partido del Verdinegro de este domingo en Córdoba a partir de las 17.

    Conocido. Federico Benítez dirigió a San Martín con Nueva Chicago y ahora estará en el partido del Verdinegro ante Racing en Córdoba.

    Conocido. Federico Benítez dirigió a San Martín con Nueva Chicago y ahora estará en el partido del Verdinegro ante Racing en Córdoba.

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    Por Ariel Poblete

    San Martín ya vive la presentación en Córdoba de este próximo domingo ante Racing y en la previa, el Verdinegro confirmó que el árbitro salteño Federico Benítez será el juez del encuentro de la fecha 25 de la Primera Nacional.

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    En Córdoba, el plantel arbitral será el siguiente: Árbitro principal: Federico Benítez. Asistente 1: Javier Mihura. Asistente 2: Daniel Zamora. Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.

    Benítez se convirtió en personaje más que conocido para el mundo Verdinegro por el escándalo ante Nueva Chicago. Benítez fue el juez principal del encuentro disputado en el estadio Hilario Sánchez que debió ser suspendido. En ese partido, San Martín ganaba 1-0 cuando el arquero visitante (Facundo Masuero) acusó recibir el impacto de un elemento pirotécnico.

    El árbitro elevó un polémico informe a la AFA detallando que ni él ni sus asistentes observaron o escucharon la detonación en el campo de juego. Luego, se expidió el Tribunal de Disciplina y decidió que se complete ese juego en San Juan.

    En lo futbolístico, el plantel de Schiapparelli completará este viernes su preparación para luego viajar rumbo a Córdoba. No se anticipan grandes modificaciones respecto de la formación que empató en Tucumán, con Federico Murillo jugando como volante por la derecha como retoque ya efectuado.

    Por su lado, la Academia cordobesa, bajo las órdenes de Gustavo Coleoni, viene de ganarle a San Miguel como local y quiere repetir ante el Verdinegro. El Sapito no tocaría demasiado el equipo y Racing podría salir con Brian Olivera; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Matías Sánchez, Jonathan Bay; Santiago Rinaudo, Tomás Kummer, Gaspar Vega, Facundo Taborda; Ignacio Valsangiácomo y Pablo Chavarría.

    LOS ARBITROS

    Fecha 25 - Interzonal

    Viernes 14 de agosto

    15: Acassuso vs Midland // Javier Delbarba

    20.30: Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano // Maximiliano Macheroni

    Sábado 15 de agosto

    15: Ferro vs Atlanta // Bruno Amiconi

    15: Morón vs Almagro // Gonzalo Pereira

    15: Agropecuario vs Ciudad de Bolívar // Ariel Cruz

    15: San Miguel vs Colegiales // Franco Acita

    16: Mitre (SdE) vs Atlético Güemes (SdE) // Matías Billione Carpio

    16.30: Colón vs Patronato // Fabrizio Llobet

    18: Godoy Cruz vs Deportivo Maipú // Álvaro Carranza

    19: Estudiantes vs Chacarita // Daniel Zamora

    19: Quilmes vs San Telmo // Juan Pablo Loustau

    Domingo 16 de agosto

    15: Tristán Suárez vs Almirante Brown // Yamil Possi

    16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Chaco For Ever // Lucas Cavallero

    17: Racing de Córdoba vs San Martín (San Juan) // Federico Benítez

    17: Central Norte vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Maximiliano Manduca

    18: San Martín (Tucumán) vs Deportivo Madryn // Nahuel Viñas

    18: Temperley vs Los Andes // Felipe Viola

    Lunes 17 de agosto

    15: All Boys vs Chicago // Pablo Giménez

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