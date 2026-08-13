San Martín: Federico Benítez, recordado por el caso Chicago, dirigirá ante Racing

El árbitro salteño conducirá el partido del Verdinegro de este domingo en Córdoba a partir de las 17.

Conocido. Federico Benítez dirigió a San Martín con Nueva Chicago y ahora estará en el partido del Verdinegro ante Racing en Córdoba.

San Martín ya vive la presentación en Córdoba de este próximo domingo ante Racing y en la previa, el Verdinegro confirmó que el árbitro salteño Federico Benítez será el juez del encuentro de la fecha 25 de la Primera Nacional.

En Córdoba, el plantel arbitral será el siguiente: Árbitro principal: Federico Benítez. Asistente 1: Javier Mihura. Asistente 2: Daniel Zamora. Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.

Benítez se convirtió en personaje más que conocido para el mundo Verdinegro por el escándalo ante Nueva Chicago. Benítez fue el juez principal del encuentro disputado en el estadio Hilario Sánchez que debió ser suspendido. En ese partido, San Martín ganaba 1-0 cuando el arquero visitante (Facundo Masuero) acusó recibir el impacto de un elemento pirotécnico.

El árbitro elevó un polémico informe a la AFA detallando que ni él ni sus asistentes observaron o escucharon la detonación en el campo de juego. Luego, se expidió el Tribunal de Disciplina y decidió que se complete ese juego en San Juan.

En lo futbolístico, el plantel de Schiapparelli completará este viernes su preparación para luego viajar rumbo a Córdoba. No se anticipan grandes modificaciones respecto de la formación que empató en Tucumán, con Federico Murillo jugando como volante por la derecha como retoque ya efectuado.