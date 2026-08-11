San Martín recibe a Boca Juniors por Reserva: a qué hora juegan y cómo llegan al duelo en el Hilario Sánchez

San Martín de San Juan tendrá este miércoles una nueva oportunidad para levantar cabeza en el Torneo Proyección de Reserva de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 15, el Verdinegro recibirá a Boca Juniors por la cuarta fecha del certamen, en el campo principal del estadio Hilario Sánchez.

Los videos de los goles de San Martín frente a su homónimo de Tucumán

El conjunto sanjuanino llega al encuentro con la necesidad de cambiar la imagen que dejó en su última presentación. En la fecha anterior sufrió una dura goleada por 9 a 0 ante Independiente de Avellaneda, resultado que marcó un duro golpe para el equipo.

Antes de esa caída, San Martín había cosechado dos empates consecutivos. En el debut igualó ante Platense, mientras que luego repartió puntos frente a Atlético de Rafaela. De esta manera, el Verdinegro todavía busca su primera victoria en el campeonato.

Del otro lado estará Boca Juniors, que atraviesa un presente mucho más auspicioso. El Xeneize suma 7 puntos y ocupa el segundo lugar de la tabla, producto de dos triunfos y un empate.

Boca comenzó el torneo con una victoria frente a Belgrano y luego volvió a sumar de a tres ante Independiente Rivadavia. En su tercera presentación igualó frente a Deportivo Riestra, resultado que le permitió mantenerse entre los principales protagonistas del certamen.

Así, San Martín tendrá enfrente a uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla, en un partido que además tendrá el atractivo de jugarse en el escenario principal del Hilario Sánchez.

El encuentro comenzará a las 15 de este miércoles y corresponderá a la cuarta fecha del Torneo Proyección. Para el Verdinegro será una oportunidad de recuperarse rápidamente de la dura derrota ante Independiente y conseguir su primer triunfo de la temporada.