"Miadosqui es el secanucas del secanucas": la durísima respuesta de Independiente al presidente de San Martín

El conflicto por la transferencia del futbolista sanjuanino Matías Giménez Rojas sumó un fuerte capítulo con declaraciones cruzadas entre Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, y Daniel Seoane, dirigente de Independiente. Tras el reclamo del sanjuanino por una supuesta deuda vinculada al pase, Seoane respondió con dureza y lanzó una frase que rápidamente quedó en el centro de la polémica: “Miadosqui es el secanucas del secanucas”.

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El dirigente de Independiente cuestionó, en primer lugar, que el reclamo haya tomado estado público varios meses después de que, según su versión, se hubiera realizado la presentación correspondiente. “Nos llama muchísimo la atención que hoy, después de supuestamente ocho meses que hicieron la denuncia, porque Independiente nunca fue notificado, y hoy sale por radio él hablando y dando una nota”, expresó el dirigente en diálogo con Radio La Red, de Buenos Aires.

Seoane también rechazó la versión de Miadosqui respecto del monto de la transferencia. Según explicó, la operación por el jugador quedó registrada ante la AFA por 900.000 dólares.

El dirigente afirmó que Miadosqui pretendía que Independiente firmara un acuerdo en el que figurara que el futbolista había sido vendido por 2 millones de dólares, algo a lo que se negó. “Yo le dije: no, el acuerdo, Independiente lo vendió por 900.000 dólares. Eso es la venta y está perfectamente registrado en AFA”.

Pero el cuestionamiento más fuerte llegó cuando Seoane vinculó el reclamo con la interna política de Independiente y mencionó directamente a Luciano Nakis, a quien identificó como un dirigente cercano a Miadosqui y candidato opositor.

“A mí no me queda ninguna duda de que por amistad, por su cercanía con un candidato opositor a nosotros, Luciano Nakis, candidato opositor, hoy hace esto”.

Y entonces lanzó la frase más contundente de toda su intervención en Radio La Red: “Miadosqui es el secanucas del secanucas”.

Seoane también cuestionó que Miadosqui haya elegido este momento para realizar públicamente el reclamo y apuntó contra su actividad como dirigente vinculado al fútbol argentino, esto teniendo en cuenta que Miadosqui es secretario de Selecciones de AFA y acompañó a la Selección en el Mundial: "Esto es lo malo de los dirigentes, un dirigente que hace 60 días que viaja por el mundo ( con la plata de los clubes, denuncia a los clubes, la verdad es un poco irrisorio", expresó.

El cruce se produjo luego de que Miadosqui asegurara que había intentado alcanzar un convenio de pago con Independiente y que Seoane nunca le respondió. El dirigente sanjuanino sostuvo además que actualmente reclama 2,5 millones de dólares, aunque aclaró que si el pago se hubiera realizado en tiempo y forma, la cifra correspondiente habría sido de 900.000 dólares.

El conflicto entre San Martín e Independiente

El conflicto entre San Martín de San Juan e Independiente por la salida de Matías Giménez Rojas a Argentinos Juniors sumó un nuevo capítulo. Jorge Miadosqui, presidente del conjunto sanjuanino, aseguró que la institución irá hasta las últimas consecuencias para cobrar el dinero que considera correspondiente por la operación, mientras que en Avellaneda sostienen que actuaron dentro de las normas y rechazan parte del reclamo.

La disputa tiene como protagonista a Giménez Rojas, quien dejó Independiente en 2025 para continuar su carrera en el "Bicho". Aunque inicialmente se comunicó que el delantero había rescindido su contrato con el "Rojo", en San Martín de San Juan entienden que detrás de aquella salida existió una operación ilegítima, que le negó la chance de de ingreso de dinero al club.