El ICE de Estados Unidos detuvo al futbolista argentino Matías Pourrain en Miami: estaba viajando con su equipo

El fútbol argentino quedó en alerta luego de que se conociera la detención de Matías Pourrain por parte del ICE en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos . El futbolista viajaba junto a sus compañeros de Miami United FC rumbo a Los Ángeles para disputar los torneos nacionales cuando fue retenido y trasladado a una sede del organismo en Miramar.

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La situación generó preocupación entre sus familiares y allegados, que reclaman información sobre su estado y piden su liberación. Según contó su hermano Juan en diálogo con TN, el jugador tenía permiso de asilo, Social Security y autorización para trabajar , aunque se encontraba a la espera de una nueva cita migratoria.

Pourrain comenzó su carrera en Real Pilar , club con el que tuvo uno de los momentos más importantes de su trayectoria. En 2019 fue protagonista del histórico triunfo frente a Vélez por la Copa Argentina, un partido que quedó marcado como una de las grandes sorpresas de aquella edición del certamen.

Después de aquella experiencia, el futbolista decidió continuar su carrera en Estados Unidos. Allí pasó por distintos equipos, entre ellos Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon , hasta llegar al Miami United FC , donde actualmente se desempeña.

También tuvo participación en la Baller League , una competencia de fútbol reducido que ganó popularidad en Estados Unidos.

Con Miami United, Pourrain venía de consagrarse campeón de la conferencia Southeast Regional y se encontraba viajando con el plantel hacia Los Ángeles para afrontar la instancia nacional.

El comunicado del Club de Lyon

La noticia provocó rápidamente reacciones en el ambiente futbolístico. El Club de Lyon, donde el argentino tuvo un paso, publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales para pedir por su liberación y solicitar que el caso tuviera difusión.

La situación también comenzó a generar repercusión entre personas vinculadas al fútbol argentino y la comunidad de jugadores que desarrollan sus carreras en Estados Unidos.

Juan Pourrain, hermano del futbolista, contó en vivo por TN cómo se enteraron de la detención y aseguró que la familia atraviesa horas de enorme incertidumbre.

Según relató, Matías contaba con documentación migratoria y se encontraba esperando una cita vinculada con su trámite de asilo. “Él estaba con permiso de asilo, pero estaba con Social Security, con permiso de trabajo, tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita”.

El hermano del futbolista sostuvo además que la familia cree que la detención podría estar relacionada con personas que tienen trámites migratorios pendientes.

Una llamada de apenas cinco segundos

Uno de los momentos que más preocupación generó entre sus familiares fue la breve comunicación que Matías pudo mantener con su pareja durante la madrugada.

Según contó Juan, el futbolista fue autorizado a realizar una llamada cerca de las 2 de la mañana y solamente pudo hablar durante unos segundos.

“Le dijo: ‘Creo que estoy en Miramar’”.

De acuerdo con el relato familiar, Pourrain habría sido trasladado a una sede del ICE ubicada en Miramar, donde permanecería a la espera de ser derivado a otro centro.

“Supuestamente te llevan ahí para recolectar datos y te derivan a distintos centros de detención”, explicó su hermano.

La familia aseguró que desde entonces desconoce cuáles son las condiciones en las que se encuentra el jugador. Según Juan, el lugar estaría desbordado de personas y Pourrain incluso habría tenido que pasar la noche allí mientras esperaba información sobre su traslado.

Mientras crece la preocupación por su situación migratoria, sus familiares y allegados mantienen el pedido de liberación y difusión del caso, a la espera de conocer qué determinación tomarán las autoridades estadounidenses respecto del futbolista argentino.