Universitario juega en su casa una nueva edición del clásico sanjuanino

Universitario-San Juan RC será el plato fuerte de este sábado en Top 8 Oro del Regional Cuyano de rugby.

Universitario volverá a presentarse ante su gente para afrontar uno de los encuentros más importantes de la temporada. Por la séptima fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano, la Uni recibirá a San Juan RC en una nueva edición del clásico sanjuanino. El encuentro se disputará desde las 14.30, con el arbitraje del mendocino Juan Manuel González, acompañado por Braian Montaño como asistente Nº 1 y Cristian Bonilla como Nº 2.

El quince dirigido por Fernando “Yope” Torcivia afrontará el compromiso con el objetivo de trasladar al Regional el envión conseguido tras la histórica victoria frente a Liceo, resultado alcanzado en su última presentación por el Torneo del Interior B.

Además, en el Top 8 Oro, Universitario ocupa actualmente la sexta posición, aunque viene sosteniendo una propuesta competitiva a lo largo del certamen. Uno de los aspectos destacados de su campaña ha sido la capacidad ofensiva: el equipo convirtió al menos dos tries en cada uno de los partidos disputados, una regularidad que buscará mantener frente al quince de Santa Lucía.