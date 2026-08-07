San Juan tendrá ocho protagonistas en la nueva fecha del Zonal Cuyano en Mendoza

El autódromo Ciudad de San Martín en Mendoza recibe este fin de semana la quinta fecha del campeonato, donde San Juan llega en lo más alto con tres líderes en sus categorías. El automovilismo sanjuanino dirá presente con todo este fin de semana en suelo mendocino. Un total de ocho pilotos de la provincia saldrán a buscar el podio en tres de las cuatro divisionales del Zonal Cuyano.

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Lo más destacado de la previa es el dominio sanjuanino en la tabla general: tres de las cuatro categorías del certamen están lideradas por pilotos de la provincia. Mauricio Martos manda en la Clase 1, Gonzalo Martínez encabeza la Clase 2 y Nicolás Peralta se ubica en lo más alto de la Clase 3.

LA AGENDA

La actividad oficial en el autódromo Ciudad de San Martín arrancará el sábado con los entrenamientos, clasificaciones y series para la Clase 2, Clase 3 y el TC Cuyano.

Por su parte, la Clase 1 concentrará toda su acción el día domingo con ensayos, serie y final. Las carreras decisivas de todas las categorías se disputarán a partir del mediodía dominical.

Fuente: Emi Persia.