San Juan podría sumar su primer robot quirúrgico: dónde funcionaría y cuándo podría llegar

San Juan podría dar un salto tecnológico en su sistema de salud pública. El Gobierno provincial evalúa incorporar un robot quirúrgico al Hospital Rawson , una herramienta de alta complejidad que, de avanzar el proyecto, sería la primera de estas características instalada en la provincia.

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El ministro de Salud, Amílcar Dobladez , confirmó que la posibilidad está siendo analizada dentro del proceso de modernización sanitaria. Sin embargo, aclaró que la compra no será inmediata : antes deberán renovarse equipos que actualmente funcionan en los hospitales y completar la capacitación de los profesionales que eventualmente utilizarían la nueva tecnología.

“ Es una posibilidad traerlo, porque estamos formando a los profesionales para trabajar con este tipo de equipamiento ”, explicó Dobladez en una entrevista con Radio Mil20.

La planificación coloca al Hospital Rawson como el lugar elegido para instalar el robot en caso de concretarse la adquisición. Según el ministro, el establecimiento cuenta con las condiciones necesarias para incorporar una tecnología de este nivel.

El proyecto también contempla la formación de especialistas. En ese sentido, Salud analiza articular con el Hospital Marcial Quiroga mediante sistemas de rotación que permitan preparar a más profesionales para trabajar con procedimientos de alta complejidad.

Incluso se evalúa que, más adelante, pueda existir algún tipo de articulación entre el sistema público y el privado para optimizar el aprovechamiento del equipamiento. Por ahora, sin embargo, se trata de una posibilidad a futuro y no de una definición cerrada.

Antes del robot, una inversión de $20.000 millones

El plan tiene una condición previa. Salud concentrará primero los esfuerzos en una inversión de $20.000 millones para renovar el equipamiento del Hospital Rawson, una actualización integral que, según Dobladez, no se realizaba desde hacía aproximadamente 15 años.

“Antes de pensar en incorporar un robot quirúrgico, debemos modernizar el equipamiento con el que hoy trabajan nuestros hospitales”, sostuvo el funcionario.

Es decir, la incorporación del robot forma parte de un objetivo tecnológico de mayor alcance, pero no desplazará las necesidades actuales de equipamiento del sistema sanitario.

La mira está puesta en 2027

Si el proceso de modernización y la capacitación avanzan según lo previsto, la adquisición podría concretarse durante 2027, de acuerdo con las estimaciones difundidas por el Ministerio de Salud.

El dato adquiere relevancia porque este tipo de tecnología todavía tiene una presencia limitada fuera de los grandes centros urbanos. Según explicó Dobladez, actualmente funcionan equipos de estas características en Córdoba, San Luis y Misiones.

Para San Juan, la apuesta va más allá de sumar un nuevo aparato: apunta a incrementar la capacidad para resolver intervenciones complejas dentro de la provincia y, con ello, reducir la cantidad de pacientes que deben ser derivados a Buenos Aires u otros centros del país.

Más tecnología y formación para evitar derivaciones

La posible llegada del robot se integra a otras decisiones que buscan aumentar la capacidad del sistema sanitario provincial. Entre ellas aparecen la ampliación de las residencias médicas, la capacitación de profesionales sanjuaninos en establecimientos de referencia como el Hospital Garrahan y el fortalecimiento de la formación universitaria en Medicina.

El desafío será combinar infraestructura, tecnología y recursos humanos. Por eso, aunque todavía no hay una compra confirmada, el proyecto empieza a marcar hacia dónde apunta la próxima etapa de modernización del Hospital Rawson: resolver procedimientos cada vez más complejos sin que los pacientes tengan que salir de San Juan.