    • 7 de agosto de 2026 - 10:33

    El viento Sur da el zarpazo en San Juan: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por un brusco descenso térmico y ráfagas heladas

    Las temperaturas serán bajas.

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por un brusco descenso térmico y ráfagas heladas

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por un brusco descenso térmico y ráfagas heladas

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    El tiempo sufrirá un cambio radical en la provincia de San Juan durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto de 2026. Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de una masa de aire frío acompañada por ráfagas intensas provenientes del sector sur quebrará la estabilidad de las últimas jornadas y obligará a la población a desempolvar el abrigo pesado.

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    Para la jornada del sábado 8 de agosto, el organismo oficial prevé una mañana especialmente helada, con temperaturas mínimas que se ubicarán en torno a los 2°C durante la madrugada y las primeras horas. Si bien el cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad variable, el verdadero protagonista del día será el viento.

    Se esperan ráfagas del sur de entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que generará una baja sensación térmica en todo el valle calingastino y la Ciudad de San Juan. Por la tarde, la marca máxima apenas alcanzará los 14°C.

    El domingo 9 de agosto profundizará esta tendencia invernal en todo el territorio provincial. El Servicio Meteorológico Nacional calcula que los termómetros registrarán una mínima de 3°C al amanecer, mientras que el tope máximo no superará los 12°C o 13°C en las horas de mayor insolación. E

    l firmamento permanecerá con intervalos de nubes y claros, acompañado por un viento moderado pero constante desde el cuadrante sur que mantendrá el ambiente frío y seco durante el cierre del fin de semana.

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