San Juan sumó un centro especializado en Chagas con consultorios médicos y laboratorio

El abordaje del Chagas en San Juan tendrá una nueva estructura. El Ministerio de Salud transformó el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial en un centro especializado en Chagas, con el objetivo de ampliar la respuesta sanitaria y sumar a las tareas de vigilancia y prevención una atención más directa de las personas.
La nueva dependencia dispone de consultorios médicos para atender a pacientes inscriptos en el programa y un laboratorio, incorporando así prestaciones asistenciales al trabajo que históricamente estuvo asociado principalmente con la vigilancia y el control de los vectores.
El nuevo centro reforzará el diagnóstico y seguimiento del Chagas en San Juan. Foto: Gobierno de San Juan
De controlar la vinchuca a una atención más integral
El cambio implica una ampliación del enfoque con el que se trabaja sobre el Chagas. Además de las acciones destinadas al control de la vinchuca y la vigilancia epidemiológica, el nuevo esquema incorpora espacios específicos para la atención médica.
De esta manera, la estructura busca concentrar diferentes instancias vinculadas con una enfermedad que requiere no sólo acciones sobre el vector, sino también detección, diagnóstico, seguimiento y atención de las personas afectadas.
El centro contará con atención médica para pacientes vinculados al programa. Foto: Gobierno de San Juan
La estrategia integral para el control del Chagas contempla justamente distintos niveles de intervención, desde la prevención y vigilancia del vector hasta el diagnóstico precoz y el tratamiento de las personas infectadas.
Por qué el Chagas sigue siendo un tema relevante en San Juan
La enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y una de sus principales formas de transmisión está vinculada con la vinchuca (Triatoma infestans).
La vigilancia de la vinchuca seguirá siendo una de las tareas centrales del programa. Foto: Gobierno de San Juan
En San Juan, además, la problemática no se limita exclusivamente a sectores rurales. Una investigación científica publicada en 2026 puso el foco en la presencia de Triatoma infestans en áreas urbanas del Gran San Juan y advirtió que la urbanización está modificando los patrones tradicionales asociados a la enfermedad.
La reconversión del Programa de Vectores apunta así a fortalecer una respuesta sanitaria que vaya más allá del control del insecto y permita acercar la atención especializada a quienes necesitan seguimiento por Chagas.