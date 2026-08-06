Salud y bienestar: qué revela el color de la orina sobre tu organismo y cuándo acudir al médico

Prestar atención al aspecto de la orina puede convertirse en un método sencillo y cotidiano de prevención. Lejos de ser un simple desecho, este fluido corporal actúa como un espejo del estado de hidratación y del funcionamiento de órganos clave como los riñones y el hígado.

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Especialistas en urología señalan que, si bien la mayoría de las modificaciones temporales responden a factores externos de la dieta, existen ciertos cambios de color que no deben pasarse por alto.

La gama cromática habitual se ubica dentro de los tonos amarillos, producto de la urobilina, un pigmento resultante del filtrado de desechos que realizan los riñones. De acuerdo con reportes médicos internacionales, estas son las principales variaciones:

Amarillo claro o pálido: Es el parámetro esperado. Refleja un correcto equilibrio en la hidratación corporal y un buen funcionamiento renal.

Amarillo oscuro o ámbar: Denota una concentración mayor de la orina debido a la falta de líquidos, lo que apunta a un cuadro de deshidratación leve o moderada.

Amarillo intenso o "neón": Comúnmente asociado al consumo de suplementos vitamínicos, en especial las vitaminas del complejo B (como la B12). Al no absorber la totalidad del nutriente, el organismo elimina el excedente de forma inocua.

Rojo o rosado: Si bien puede deberse a la ingesta de alimentos como remolacha, moras o ruibarbo, también puede ser síntoma de hematuria (presencia de sangre), vinculada a infecciones, cálculos renales o patologías graves.

Marrón oscuro o color té: Puede ser consecuencia de una deshidratación severa, consumo de ciertos medicamentos, ejercicio físico extremo con daño muscular o, en escenarios complejos, problemas hepáticos como la hepatitis.

Blanca o turbia: Suele asociarse a la presencia de cristales, fosfatos, glóbulos blancos o pus, siendo un indicador frecuente de infecciones urinarias o cálculos.

Naranja, verde o azul: Tonos poco frecuentes que generalmente responden a colorantes artificiales, alimentos específicos o fármacos determinados, aunque los matices naranjas intensos también pueden relacionarse con alteraciones en el hígado o las vías biliares.

Cuándo se debe consultar a un especialista

Los cambios ocasionales y pasajeros suelen estar ligados a modificaciones en la dieta o en la rutina de medicamentos. No obstante, los médicos recomiendan buscar atención profesional de forma prioritaria bajo las siguientes circunstancias:

Persistencia en el tiempo: Si una tonalidad extraña (especialmente marrón, roja o turbia) se mantiene a pesar de haber optimizado la ingesta de agua.

Síntomas acompañantes: La aparición de ardor al orinar, dolor lumbar o abdominal, fiebre, escalofríos o dificultad para el flujo urinario.

Señales de alerta visuales: El aspecto lechoso, la presencia visible de sangre o una coloración amarillenta en la parte blanca de los ojos (ictericia) requieren una evaluación clínica inmediata para descartar afecciones severas en el sistema renal o hepático.