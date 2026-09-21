Y no, no alcanza con pasar la toalla por encima. Las claves para la salud de tus pies.

Pedicuras coinciden: secarse mal entre los dedos es el error más común que arruina la salud de los pies

A la hora de cuidar el cuerpo, los pies suelen ser los grandes olvidados de la rutina diaria. Sin embargo, al llegar la época de usar calzado abierto o tras intensas jornadas de actividad física, reaparecen las consultas estéticas y de salud podológica. Ante esto, manicuras, pedicuras y especialistas en podología coinciden en un diagnóstico claro: el error más extendido —y dañino— no es usar un mal esmalte o tener durezas, sino no secarse adecuadamente entre los dedos después de ducharse o lavarse los pies. Mejor con Salud

La humedad atrapada: la puerta de entrada a hongos y bacterias Aunque parece un gesto menor dentro de la higiene diaria, dejar restos de agua en la zona interdigital crea el ambiente ideal para la proliferación de microbios. La acumulación de humedad en una zona que suele pasar el resto del día encerrada en medias y calzado genera el ecosistema perfecto para la aparición de hongos (como el conocido pie de atleta), mal olor, descamación e infecciones cutáneas. Normon Contigo

"La mayoría de las personas pasa la toalla por la planta y el empeine y da el trabajo por terminado. El pliegue entre los dedos queda húmedo y esa falta de ventilación desencadena problemas de piel que luego cuesta semanas corregir", advierten los especialistas.

Los 5 mandamientos en los que coinciden los expertos Además del secado a conciencia, los profesionales de la estética y la salud del pie señalan una serie de pautas fundamentales que todos deberían incorporar en su día a día: