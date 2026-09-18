Los 18 puntos de dolor: cómo se diagnostica hoy la fibromialgia según los especialistas

Durante años, la detección de la enfermedad dependía de presionar zonas específicas del cuerpo. Sin embargo, la ciencia médica actual cambió el enfoque: ya no se busca una lesión localizada, sino que se analiza cómo el sistema nervioso procesa el dolor.

Durante décadas, la idea de detectar la fibromialgia estuvo asociada a un examen físico muy específico: la búsqueda de puntos exactos de dolor distribuidos por el cuerpo. Sin embargo, ese criterio histórico quedó atrás. Hoy en día, los especialistas coinciden en que esa evaluación ya no alcanza para describir un cuadro complejo en el que las molestias suelen extenderse por todo el organismo y cambiar de lugar constantemente.

La transformación en la forma de entender y diagnosticar la enfermedad fue detallada por la prestigiosa Cleveland Clinic, a través de las explicaciones del doctor Benjamin Abraham, médico especializado en manejo del dolor. El especialista advirtió que la fibromialgia no se limita a un músculo, un ligamento o a los tejidos que conectan las estructuras corporales, por lo que la valoración médica actual exige mirar un patrón mucho más amplio.

El fin de la regla de los 18 puntos Según explicó Abraham, durante la década de 1990 los profesionales de la salud utilizaban un examen de puntos sensibles como herramienta clave para clasificar el cuadro. El procedimiento consistía en ejercer presión —exactamente la fuerza necesaria para que la base de la uña del médico se volviera blanca— sobre 18 áreas determinadas del cuerpo. Si el paciente experimentaba dolor en al menos 11 de ellas, el resultado respaldaba el diagnóstico.

Sin embargo, en los criterios médicos actuales el papel de los puntos sensibles cambió radicalmente. Si bien la sensibilidad en un área concreta puede existir, ya no define por sí sola el cuadro clínico ni ordena toda la valoración. Una zona muy molesta puede ser parte de la experiencia del paciente, pero no refleja por sí misma la dimensión total de la patología.

Hoy adquieren mayor relevancia factores como: