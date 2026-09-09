    • 9 de septiembre de 2026 - 17:26

    Científicos del CONICET prueban una innovadora estrategia para combatir al mosquito que transmite el dengue

    Especialistas argentinos evaluaron en laboratorio una molécula experimental para generar anticuerpos y acotar la propagación de vectores de enfermedades como el Zika, la chikungunya y la fiebre amarilla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Investigadores del CONICET desarrollaron y probaron con éxito en laboratorio una estrategia experimental orientada a reducir la supervivencia del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, el Zika, la chikungunya y la fiebre amarilla. El trabajo, publicado recientemente en la revista científica Vaccine, propone un cambio de enfoque: en lugar de atacar directamente al virus, busca golpear al insecto desde su propio sistema digestivo.

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    Según los investigador del CONICET en el IIBIO y en la Escuela de Bio y Nanotecnologías, la idea es que el hospedador produzca anticuerpos contra proteínas clave para la fisiología del mosquito. “Se trata todavía de una prueba de concepto y no de una vacuna disponible para su aplicación”, señaló el científico al presentar el alcance del trabajo.

    La Investigación

    La investigación evaluó el uso de una molécula experimental (denominada PT-3) para generar anticuerpos en animales —en este caso, mediante suero de bovinos inmunizados— que luego son ingeridos por los mosquitos al alimentarse de sangre.

    Mara Roset, investigadora del CONICET, explicó que la investigación se centró en una matriz clave para la homeostasis intestinal del vector. Al ingresar al organismo del insecto, los anticuerpos del hospedador reconocen esos blancos específicos y afectan su vitalidad.

    Por su parte, Idalia Pérez Leyva, primera autora del estudio e integrante del IIBIO y de la Escuela de Bio y Nanotecnologías, detalló que la mortalidad en los ensayos de laboratorio se registró principalmente durante los primeros tres días posteriores a la ingesta, un lapso que coincide con la etapa de mayor actividad digestiva en el intestino del mosquito. Las pruebas demostraron una reducción significativa de la supervivencia en las hembras de Aedes aegypti alimentadas con la sangre inmunizada.

    Desde el equipo científico aclararon que se trata de una fase inicial de "prueba de concepto". Antes de pensar en una aplicación masiva o en humanos, remarcaron que serán necesarios rigurosos estudios de eficacia, seguridad, duración de la respuesta inmune, además de las etapas preclínicas, clínicas y regulatorias correspondientes.

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