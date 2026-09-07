Una cifra que salva vidas: Argentina ya superó los 2.500 trasplantes en 2026

Argentina alcanzó en 2026 una de esas cifras que trascienden cualquier estadística: más de 2.500 personas que estaban en lista de espera pudieron recibir un trasplante de órganos o tejidos . El dato confirma la tendencia histórica que atraviesa el sistema nacional de donación y representa, detrás de cada número, una nueva oportunidad de vida para miles de familias.

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El último informe oficial difundido por el Ministerio de Salud de la Nación contabilizó 2.551 pacientes trasplantados durante el año, como resultado de 1.427 procesos de donación realizados a lo largo del país. De ese total, 176 receptores fueron niños y adolescentes menores de 18 años.

La cifra llega después de un 2025 que ya había marcado un antes y un después: Argentina alcanzó entonces 20,54 donantes por millón de habitantes, la tasa más alta de su historia , y cerró el año con récords tanto en donación como en trasplantes. Durante ese período, 4.786 pacientes pudieron ser trasplantados.

Los procedimientos alcanzaron prácticamente a todas las áreas del sistema de trasplante. Según el detalle oficial, hasta el último corte informado se habían realizado:

ARGENTINA FORTALECE SU SISTEMA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE En 2025 alcanzamos la tasa de donantes más alta de nuestra historia y, en lo que va de este año, más de 2.500 personas recibieron un trasplante. Detrás de estos números hay miles de argentinos que salvan su vida o mejoran… https://t.co/hPrJbqnix9

Son 2.551 historias diferentes, pero unidas por el mismo proceso: una persona que necesitaba un trasplante, un donante que lo hizo posible y equipos médicos que debieron actuar de manera coordinada y, muchas veces, contra reloj.

Para llegar a ese resultado se concretaron 1.427 procesos de donación: 664 correspondieron a órganos y otros 763 a córneas. La actividad alcanzó a 22 jurisdicciones y requirió la articulación entre el INCUCAI, los organismos provinciales y los profesionales de los establecimientos sanitarios.

Un 2026 que también rompió un récord mensual

La tendencia positiva tuvo uno de sus momentos más fuertes en mayo. Durante ese mes se realizaron 109 procesos de donación de órganos, la mayor cantidad registrada en Argentina en un solo mes y por encima de la marca de 96 alcanzada en junio de 2025.

Solo esos procedimientos permitieron que 228 pacientes recibieran un trasplante de órganos, a los que se sumaron otras 139 personas que accedieron a un trasplante de córneas. Entre enero y mayo, además, la cantidad de procesos de donación había crecido un 13,6% respecto del mismo período del año anterior.

San Juan estuvo entre las provincias que participaron de los procesos concretados durante ese mes récord, junto con Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

El desafío continúa: miles de personas todavía esperan

El récord también muestra la otra cara de la realidad. Al momento del último informe del Ministerio de Salud, 7.392 personas seguían esperando un trasplante de órganos y otras 2.254 necesitaban una córnea.

Por eso, el crecimiento del sistema no termina en las estadísticas. Actualmente existen 48 Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos distribuidas en el país, creadas para agilizar la detección de potenciales donantes y los procedimientos necesarios para concretar un trasplante.

Cada operativo supone una enorme cadena de trabajo: detectar al potencial donante, mantener los órganos en condiciones, determinar compatibilidades, asignarlos entre las personas que esperan y trasladarlos hasta el lugar donde se realizará la intervención.

Pero en el principio de toda esa cadena existe un gesto imprescindible: la donación.

En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante si manifestó expresamente su voluntad afirmativa o si no dejó registrada su oposición. En menores de edad, la autorización corresponde a sus padres o responsables legales.

Así, mientras todavía quedan miles de argentinos esperando esa llamada que puede cambiarles la vida, 2026 consolida una tendencia alentadora: cada vez más procesos de donación consiguen transformarse en trasplantes y, detrás de cada récord, hay algo mucho más importante que una cifra: personas que pudieron volver a empezar.