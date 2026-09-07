Cuánto sale el Volkswagen Tera septiembre 2026: precios y versiones en Argentina

El Volkswagen Tera se consolidó como una de las propuestas más atractivas dentro del segmento de los crossover urbanos. Diseñado sobre la plataforma MQB, este SUV compacto se ubica en la gama entre el Polo y el Nivus, combinando un diseño moderno, excelente nivel de conectividad y una motorización eficiente para el día a día.

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A continuación, detallamos la guía completa de precios oficiales sugeridos para la gama del Volkswagen Tera, sus distintas versiones y las especificaciones clave de cada equipamiento.

La gama del Volkswagen Tera se estructura en cuatro niveles de equipamiento pensados para distintos perfiles de conductores, desde la entrada de gama manual hasta opciones de estilo exclusivo:

Nota: Precios sugeridos al público de lista oficial sujeto a actualizaciones de la red de concesionarios Volkswagen Argentina.

Es la versión de acceso a la familia. Cuenta con el probado motor 1.6 MSI de 110 CV acoplado a una caja manual de 5 velocidades.

En materia de seguridad, incluye de serie 6 airbags (frontales, laterales y de cortina) junto con el control de estabilidad (ESP). En lo que respecta a tecnología, equipa tablero de instrumentos digital y un sistema multimedia flotante compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Volkswagen Tera Comfort 170 TSI AT

Suma la motorización 1.0 Turbo (170 TSI) que entrega 101 CV de potencia y un torque óptimo desde bajas vueltas, asociada exclusivamente a una transmisión automática Tiptronic de 6 marchas.

En el apartado de confort, agrega volante multifunción revestido, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, llantas de aleación con diseño exclusivo y control de velocidad crucero.

Volkswagen Tera High 170 TSI AT

Orientada a quienes buscan la máxima seguridad y tecnología. Mantiene el motor 1.0 Turbo con caja automática de 6 marchas e incorpora el paquete de Asistencias Avanzadas a la Conducción (ADAS).

Destaca en seguridad activa por el freno autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatones, el control de velocidad crucero adaptativo (ACC) y el detector de punto ciego. En el interior suma climatizador automático digital y tapizados de mayor nivel.

Volkswagen Tera Outfit 170 TSI AT (Tope de gama)

Es la propuesta de diseño más exclusiva del modelo. Mantiene toda la dotación tecnológica y de seguridad de la versión High, pero suma diferenciadores estéticos de fábrica.

Ofrece un diseño diferencial con techo y carcasas de espejos en color contraste (estilo bitono), tapizados específicos de la variante Outfit y llantas de aleación con acabado oscurecido.

Ficha técnica rápida del VW Tera

El crossover compacto presenta unas dimensiones de 4,15 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,50 metros de alto, acompañadas por una capacidad de baúl de 350 litros y un tanque de combustible de 49 litros. Además, cuenta con una garantía oficial de 3 años o 100.000 kilómetros.