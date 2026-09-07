DNI electrónico: quiénes deben renovarlo en septiembre y qué pasa con las elecciones 2027

La llegada del nuevo DNI electrónico generó dudas entre los argentinos de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, tener el documento con chip no será un requisito para poder votar: quienes cuenten con un ejemplar físico válido podrán utilizarlo siempre que sea igual o posterior al que figura registrado en el padrón electoral.

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El nuevo documento incorpora un chip electrónico y distintas medidas de seguridad, pero su implementación no implica que todos los ciudadanos deban reemplazar de inmediato el DNI que tienen actualmente. El cambio será obligatorio en determinados casos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Una de las principales dudas está relacionada con el ejemplar que deberá presentar cada elector. La normativa electoral establece que la persona debe concurrir a votar con el mismo ejemplar que figura en el padrón o con uno posterior .

Por ejemplo, si en el padrón aparece registrado un DNI ejemplar C, el ciudadano podrá votar con ese documento o con uno posterior, como D o E. En cambio, no podrá hacerlo con un ejemplar anterior al informado en el padrón.

De esta manera, el DNI electrónico no es obligatorio exclusivamente por el hecho de las elecciones . La clave será que el documento presentado sea válido y coincida con las condiciones establecidas por la Justicia Electoral.

Quiénes deben renovar el DNI

La actualización del documento sí resulta necesaria para determinadas personas. Entre ellas se encuentran quienes tienen el DNI vencido o próximo a vencer, además de los menores que deben realizar las actualizaciones correspondientes a los 5, 8 y 14 años.

También deberán tramitar un nuevo ejemplar quienes hayan sufrido un robo, pérdida o deterioro del documento, o quienes necesiten modificar el domicilio o corregir alguno de sus datos personales.

Para el resto de los ciudadanos, el DNI actual mantiene su validez hasta la fecha de vencimiento. Por lo tanto, no es necesario realizar una renovación únicamente para obtener el formato electrónico.

Qué cambia con el nuevo DNI electrónico

El nuevo documento busca modernizar el sistema de identificación argentino e incorpora un chip electrónico, además de nuevas medidas de seguridad. También cuenta con modificaciones en su diseño y tecnología respecto del formato anterior.

La renovación, por lo tanto, será progresiva y estará vinculada principalmente con los trámites que los ciudadanos deban realizar por actualización, vencimiento, pérdida, robo, deterioro o modificación de datos.

De cara a 2027, quienes tengan dudas sobre la validez de su documento deberán prestar especial atención al ejemplar que figura en el padrón electoral, ya que esa información será determinante al momento de presentarse a votar.