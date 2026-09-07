Juicio a Pity Álvarez: la defensa pidió apartar al fiscal y a los jueces y suspendieron la audiencia

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez volvió a quedar en suspenso este lunes luego de una jornada marcada por los cruces entre la defensa, la fiscalía y el tribunal. Los abogados del músico pidieron nuevamente que se interrumpiera el debate por cuestiones vinculadas con su estado de salud y, tras el rechazo, solicitaron apartar al fiscal y a los tres jueces.

Pity Álvarez se descompensó en pleno juicio, fue trasladado al Hospital Fernández y suspendieron la audiencia

Pity Álvarez recibió el alta tras descompensarse durante el juicio por el crimen de Cristian Díaz

La sexta audiencia estaba prevista para avanzar con la declaración de cuatro testigos, pero ninguno llegó a declarar. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazó primero el pedido de suspensión presentado por los defensores y sostuvo que la descompensación que sufrió Álvarez durante la audiencia anterior no constituye un hecho nuevo que modifique su capacidad para afrontar el proceso.

El abogado Javier Baños explicó que el nuevo planteo surgió después de que el músico se descompensara en plena audiencia la semana pasada y tuviera que ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

Según sostuvo el defensor, Álvarez fue sometido posteriormente a nuevos estudios médicos. Los profesionales habrían advertido sobre un consumo descontrolado de medicamentos y recomendaron un tratamiento urgente, además de señalar que no podía descartarse un riesgo para su vida.

La defensa consideró que, ante ese escenario, el músico no estaría en condiciones de afrontar las exigencias del debate y pidió nuevamente que el juicio fuera suspendido.

El fiscal Sandro Abraldes se opuso al planteo y sostuvo que las circunstancias mencionadas por los abogados no eran nuevas. Para el representante del Ministerio Público, la capacidad de Álvarez para enfrentar el juicio ya había sido analizada y resuelta anteriormente.

“A la defensa no le gusta que se haga este juicio”, afirmó Abraldes durante la audiencia, en medio de un fuerte intercambio con los abogados del acusado.

El tribunal rechazó suspender el juicio

Tras deliberar, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro resolvieron rechazar el pedido de la defensa.

Goerner sostuvo que el episodio médico ocurrido durante la audiencia anterior no modificaba las conclusiones de la junta interdisciplinaria que había evaluado al músico. También recordó que Álvarez puede seguir las audiencias desde un espacio diferente a la sala si su estado físico o psíquico así lo requiere.

El magistrado cuestionó además la reiteración de planteos destinados a suspender el debate y señaló que están dificultando el avance normal del proceso.

La defensa pidió apartar al fiscal y a los jueces

Después de que el tribunal rechazara la suspensión, los abogados de Álvarez realizaron un nuevo planteo y solicitaron la recusación del fiscal Sandro Abraldes y de los tres integrantes del TOC N°29.

Los jueces rechazaron las presentaciones. En el caso del fiscal, Goerner recordó que ya había existido un intento anterior para apartarlo y sostuvo que las diferencias entre las partes no implican falta de imparcialidad.

Sin embargo, la recusación contra los integrantes del tribunal deberá ser revisada por la Cámara de Casación, por lo que la audiencia quedó suspendida hasta que ese organismo resuelva el planteo. De esta manera, los cuatro testigos que estaban previstos para este lunes finalmente no declararon.

Pity Álvarez: “Estoy bien”

Antes de retirarse de los tribunales, Álvarez habló brevemente con los periodistas. “Estoy bien. ¿No se me ve bien?”, respondió cuando le preguntaron por su estado.

Consultado sobre si consideraba que el juicio debía continuar hasta su finalización, el músico respondió afirmativamente: “Sí, sí, por supuesto”.

El juicio se desarrolla por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El proceso comenzó este año luego de varios años de suspensión vinculados, entre otros aspectos, con el estado de salud del músico. La jornada de este lunes volvió a quedar atravesada por esa discusión y ahora será la Cámara de Casación la que deberá intervenir sobre el planteo contra los jueces.