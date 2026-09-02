Pity Álvarez recibió el alta tras descompensarse durante el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Cristian “Pity” Álvarez recibió el alta médica este miércoles luego de haber sufrido una descompensación durante la quinta audiencia del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Rechazaron el pedido de Pity Álvarez para que lo juzgue un jurado popular por el asesinato de un vecino

Pity Álvarez se descompensó en pleno juicio, fue trasladado al Hospital Fernández y suspendieron la audiencia

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comenzó a sentirse mal mientras se desarrollaba la jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires . Ante la situación, las autoridades judiciales solicitaron asistencia médica y el músico fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández.

Según trascendió, los médicos constataron que Álvarez había sufrido un pico de presión y glucosa alta . Además, al ingresar a la sala había permanecido dormido durante unos diez minutos.

Como consecuencia de la emergencia médica, la audiencia fue suspendida y el juicio continuará el lunes 7 de septiembre .

Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del músico, confirmó que Álvarez se encontraba acompañado por su hermana y volvió a referirse a sus problemas de consumo.

“No es que lo quiera poner en el lugar de víctima pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, sostuvo el abogado ante la prensa.

Por su parte, Fernando Burlando, representante de una de las hijas de Cristian Maximiliano Díaz, fue consultado sobre la posibilidad de que la defensa solicite una curatela para el músico.

“Hay acciones o conductas que me permiten en principio descartar esa situación. No me parece mal que un cuerpo médico evalúe al imputado”, señaló el letrado.

El juicio por el crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano.

La audiencia de este miércoles era la quinta del debate. De acuerdo con lo informado durante la jornada, el músico habría consumido drogas antes del inicio de la audiencia y posteriormente sufrió la descompensación que obligó a interrumpir el proceso.

Tras recibir atención médica y ser dado de alta, Álvarez quedó a la espera de la reanudación del juicio, prevista para el próximo lunes 7 de septiembre.