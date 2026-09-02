    • 2 de septiembre de 2026 - 20:01

    Pity Álvarez recibió el alta tras descompensarse durante el juicio por el crimen de Cristian Díaz

    El músico fue trasladado al Hospital Fernández luego de sufrir un pico de presión y glucosa alta durante una audiencia. El debate fue suspendido hasta el lunes 7 de septiembre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cristian “Pity” Álvarez recibió el alta médica este miércoles luego de haber sufrido una descompensación durante la quinta audiencia del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

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    El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comenzó a sentirse mal mientras se desarrollaba la jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la situación, las autoridades judiciales solicitaron asistencia médica y el músico fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández.

    Según trascendió, los médicos constataron que Álvarez había sufrido un pico de presión y glucosa alta. Además, al ingresar a la sala había permanecido dormido durante unos diez minutos.

    Como consecuencia de la emergencia médica, la audiencia fue suspendida y el juicio continuará el lunes 7 de septiembre.

    Qué dijeron los abogados sobre la salud de Pity Álvarez

    Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del músico, confirmó que Álvarez se encontraba acompañado por su hermana y volvió a referirse a sus problemas de consumo.

    “No es que lo quiera poner en el lugar de víctima pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, sostuvo el abogado ante la prensa.

    Por su parte, Fernando Burlando, representante de una de las hijas de Cristian Maximiliano Díaz, fue consultado sobre la posibilidad de que la defensa solicite una curatela para el músico.

    “Hay acciones o conductas que me permiten en principio descartar esa situación. No me parece mal que un cuerpo médico evalúe al imputado”, señaló el letrado.

    El juicio por el crimen de Cristian Díaz

    Pity Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano.

    La audiencia de este miércoles era la quinta del debate. De acuerdo con lo informado durante la jornada, el músico habría consumido drogas antes del inicio de la audiencia y posteriormente sufrió la descompensación que obligó a interrumpir el proceso.

    Tras recibir atención médica y ser dado de alta, Álvarez quedó a la espera de la reanudación del juicio, prevista para el próximo lunes 7 de septiembre.

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