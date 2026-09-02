Patagonia: exigen un plan de evacuación urgente en El Chaltén ante el riesgo de un aluvión glacial

El Concejo Deliberante local exigió al municipio y a Parques Nacionales la creación de protocolos de emergencia ante la advertencia científica de un posible aluvión glacial.

La ciudad de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.

El Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó una resolución para exigirle al municipio que coordine de manera urgente con la Administración de Parques Nacionales la creación de protocolos de emergencia y vías de escape. La medida se activó tras una serie de advertencias científicas sobre el peligro inminente de un aluvión similar al ocurrido recientemente en Nepal, impulsado por el desplazamiento de laderas y el impacto del cambio climático en los glaciares.

La preocupación principal se centra en la inestabilidad detectada en la zona del cerro Solo y el glaciar Torre, donde los especialistas alertaron sobre movimientos de masa y el riesgo de un fenómeno de tipo GLOF (inundación por Filtración o Desborde de Lagos Glaciares).

El peligro y los tiempos de reacción De acuerdo con las estimaciones técnicas manejadas por los ediles y científicos, un desprendimiento masivo de hielo y roca podría desatar una masa de agua y barro que descendería hasta la zona urbana de El Chaltén en un lapso crítico de entre 45 minutos y una hora.

Ante este escenario de alta vulnerabilidad, el proyecto exige coordinar acciones inmediatas para mitigar daños en puntos clave de la infraestructura local: