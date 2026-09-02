Patagonia: exigen un plan de evacuación urgente en El Chaltén ante el riesgo de un aluvión glacial

El Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó una resolución para exigirle al municipio que coordine de manera urgente con la Administración de Parques Nacionales la creación de protocolos de emergencia y vías de escape. La medida se activó tras una serie de advertencias científicas sobre el peligro inminente de un aluvión similar al ocurrido recientemente en Nepal, impulsado por el desplazamiento de laderas y el impacto del cambio climático en los glaciares.
La preocupación principal se centra en la inestabilidad detectada en la zona del cerro Solo y el glaciar Torre, donde los especialistas alertaron sobre movimientos de masa y el riesgo de un fenómeno de tipo GLOF (inundación por Filtración o Desborde de Lagos Glaciares).
El peligro y los tiempos de reacción
De acuerdo con las estimaciones técnicas manejadas por los ediles y científicos, un desprendimiento masivo de hielo y roca podría desatar una masa de agua y barro que descendería hasta la zona urbana de El Chaltén en un lapso crítico de entre 45 minutos y una hora.
Ante este escenario de alta vulnerabilidad, el proyecto exige coordinar acciones inmediatas para mitigar daños en puntos clave de la infraestructura local:
- Zonas críticas amenazadas: El desborde podría arrasar el puente de acceso principal a la localidad.
- Servicios esenciales: La franja costera donde se ubican la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario municipal quedaría bajo riesgo directo de inundación.
- Monitoreo en tiempo real: Organismos locales y Parques Nacionales avanzan en gestiones para instalar sensores de alerta temprana en la montaña, una tecnología clave para ganar minutos vitales en caso de una evacuación general.
El reclamo legislativo apunta a romper con la falta de respuestas operativas y poner en marcha de manera formal al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) municipal, en una zona de la Patagonia que año a año recibe a miles de turistas nacionales e internacionales.