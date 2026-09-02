Atención viajeros: qué pasa si el pasaporte está vencido para ingresar a Argentina y Brasil

Viajar al exterior requiere revisar con anticipación la documentación personal. Un pasaporte vencido o que no cumpla con las condiciones exigidas puede impedir el embarque o generar inconvenientes en los controles migratorios. En Argentina y Brasil, las exigencias varían según la nacionalidad del viajero y el documento habilitado para ingresar.

Los extranjeros que ingresen a la Argentina deben contar con un documento de viaje válido y cumplir con los requisitos establecidos para su nacionalidad. Para quienes necesitan utilizar pasaporte, viajar con el documento vencido puede derivar en el rechazo del ingreso.

En algunos casos, además, los países solicitan una determinada vigencia mínima del pasaporte. Por eso, antes de viajar es recomendable comprobar tanto la fecha de vencimiento como las condiciones específicas que exige el destino.

Un punto importante es que no todos los viajeros necesitan presentar pasaporte para trasladarse entre Argentina y Brasil .

Los ciudadanos de los países del Mercosur y Estados Asociados cuentan con la posibilidad de utilizar documentos nacionales de identidad reconocidos como documentos de viaje, siempre que estén vigentes y en buen estado. Esto permite, por ejemplo, que un argentino pueda viajar a Brasil utilizando su DNI, sin necesidad de renovar el pasaporte únicamente para ese viaje.

La situación cambia para los ciudadanos de países que no forman parte del Mercosur y que requieren pasaporte para ingresar. En esos casos, el documento debe encontrarse vigente y cumplir las condiciones migratorias correspondientes.

Qué exige Brasil a los viajeros

Brasil también establece requisitos de documentación para quienes ingresan a su territorio. Los extranjeros que necesitan pasaporte deben presentar un documento válido y ajustado a las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Para determinados viajeros provenientes de fuera de la región puede resultar necesaria una vigencia mínima del documento, mientras que los ciudadanos del Mercosur pueden acceder a las alternativas previstas mediante documentos de identidad.

Por eso, la recomendación antes de viajar es verificar la documentación según la nacionalidad y el destino, en lugar de asumir que todos los pasajeros están sujetos a las mismas reglas.

Un trámite que conviene no dejar para último momento

La renovación del pasaporte puede demorar y un documento vencido puede convertirse en un obstáculo al momento de viajar. Además, las aerolíneas pueden controlar la documentación antes del embarque y las autoridades migratorias tienen la facultad de impedir el ingreso si no se cumplen los requisitos.

En el caso de argentinos que viajen a Brasil dentro de las condiciones del Mercosur, el DNI vigente puede ser suficiente, por lo que no es necesario renovar el pasaporte para esos viajes.