    • 2 de septiembre de 2026 - 14:09

    Oficial: calendario de pago de jubilaciones ANSES septiembre 2026

    La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pago para jubilados y pensionados.

      Oficial: calendario de pago de jubilaciones de ANSES septiembre 2026

      Oficial: calendario de pago de jubilaciones de ANSES septiembre 2026

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      Con el inicio de septiembre, muchos jubilados se preguntan cuándo van a cobrar sus haberes. A raíz de ello, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales, que incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo al número de terminación del DNI de cada beneficiario.

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      Cabe destacar que en septiembre, el incremento de los haberes ronda el 2,11%, debido a la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

      El cálculo para este tipo de operaciones se hacen en base a los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales.

      A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo(AUH), la Asignación Universal por Embarazo(AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

      El calendario completo de la Anses de septiembre 2026

      Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

      • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
      • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
      • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
      • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
      • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
      • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
      • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
      • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
      • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
      • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

      Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

      • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
      • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
      • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
      • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

      Pensiones No Contributivas

      • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
      • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
      • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
      • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

      El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas.

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