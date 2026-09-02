Oficial: calendario de pago de jubilaciones ANSES septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pago para jubilados y pensionados.

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Con el inicio de septiembre, muchos jubilados se preguntan cuándo van a cobrar sus haberes. A raíz de ello, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales, que incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo al número de terminación del DNI de cada beneficiario.

Cabe destacar que en septiembre, el incremento de los haberes ronda el 2,11%, debido a la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

El cálculo para este tipo de operaciones se hacen en base a los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo(AUH), la Asignación Universal por Embarazo(AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

El calendario completo de la Anses de septiembre 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo