Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión fiscal y le impusieron un millonario embargo

El dueño de Manaos, Orlando Eduardo Canido, quedó procesado por la Justicia Federal por una presunta evasión tributaria relacionada con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020. La medida también alcanzó a Refres Now, la empresa vinculada al empresario y fabricante de las conocidas gaseosas.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3, que además dispuso un embargo de $250 millones sobre los bienes de Canido y una suma equivalente sobre la compañía. El empresario continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial.
La maniobra que investiga la Justicia
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la acusación, durante el ejercicio fiscal 2020 se habría utilizado un pasivo por unos $400 millones que el organismo consideró simulado, lo que habría permitido reducir de manera indebida la base imponible del Impuesto a las Ganancias.
La Justicia consideró que existen elementos suficientes para procesar tanto al empresario como a Refres Now por evasión tributaria simple, aunque la causa todavía continúa y el procesamiento no implica una condena.
Desde la compañía rechazaron la acusación y sostuvieron que los impuestos cuestionados fueron abonados. Además, la defensa de Canido apeló la resolución judicial y planteó objeciones sobre los fundamentos de la imputación.
El caso vuelve a poner bajo la lupa al empresario que construyó una de las principales marcas de gaseosas del mercado argentino. Ahora, la investigación deberá determinar si existió efectivamente una maniobra destinada a reducir de manera irregular la carga tributaria correspondiente al período analizado.