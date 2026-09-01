Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión fiscal y le impusieron un millonario embargo

Orlando Canido y la empresa Refres Now quedaron procesados por una supuesta maniobra vinculada al Impuesto a las Ganancias de 2020. La defensa apeló la resolución y cuestionó la acusación.

El dueño de Manaos, Orlando Eduardo Canido, quedó procesado por la Justicia Federal por una presunta evasión tributaria relacionada con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020. La medida también alcanzó a Refres Now, la empresa vinculada al empresario y fabricante de las conocidas gaseosas.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3, que además dispuso un embargo de $250 millones sobre los bienes de Canido y una suma equivalente sobre la compañía. El empresario continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial.

La maniobra que investiga la Justicia La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la acusación, durante el ejercicio fiscal 2020 se habría utilizado un pasivo por unos $400 millones que el organismo consideró simulado, lo que habría permitido reducir de manera indebida la base imponible del Impuesto a las Ganancias.

La Justicia consideró que existen elementos suficientes para procesar tanto al empresario como a Refres Now por evasión tributaria simple, aunque la causa todavía continúa y el procesamiento no implica una condena.

Desde la compañía rechazaron la acusación y sostuvieron que los impuestos cuestionados fueron abonados. Además, la defensa de Canido apeló la resolución judicial y planteó objeciones sobre los fundamentos de la imputación.