Conflicto en el Hospital Garrahan: desvincularon a la gremialista Norma Lezana por no concurrir a su puesto de trabajo

El Consejo de Administración del centro de salud pediátrico oficializó la medida tras concluir un sumario administrativo.

El Hospital Garrahan oficializó este lunes la desvinculación de Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), tras finalizar un sumario administrativo que se le instruyó por no ocupar su puesto de trabajo.

Desde el centro de salud informaron que la medida se adoptó luego de constatar que la dirigente sindical acumuló ausencias injustificadas y no prestó servicios de manera efectiva durante los períodos evaluados. La decisión generó un fuerte revuelo político e interno, profundizando la tensión entre las autoridades sanitarias y los sectores gremiales que vienen encabezando protestas en defensa del presupuesto del hospital pediátrico.

Reacciones sindicales y estado de alerta Por su parte, desde los espacios de representación de los trabajadores repudiaron la decisión y calificaron la medida como una persecución política y una represalia directa por las protestas y denuncias públicas contra la gestión nacional y las políticas de ajuste en el área de salud pública.