    • 31 de agosto de 2026 - 21:05

    Conflicto en el Hospital Garrahan: desvincularon a la gremialista Norma Lezana por no concurrir a su puesto de trabajo

    El Consejo de Administración del centro de salud pediátrico oficializó la medida tras concluir un sumario administrativo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Hospital Garrahan oficializó este lunes la desvinculación de Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), tras finalizar un sumario administrativo que se le instruyó por no ocupar su puesto de trabajo.

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    Desde el centro de salud informaron que la medida se adoptó luego de constatar que la dirigente sindical acumuló ausencias injustificadas y no prestó servicios de manera efectiva durante los períodos evaluados. La decisión generó un fuerte revuelo político e interno, profundizando la tensión entre las autoridades sanitarias y los sectores gremiales que vienen encabezando protestas en defensa del presupuesto del hospital pediátrico.

    Reacciones sindicales y estado de alerta

    Por su parte, desde los espacios de representación de los trabajadores repudiaron la decisión y calificaron la medida como una persecución política y una represalia directa por las protestas y denuncias públicas contra la gestión nacional y las políticas de ajuste en el área de salud pública.

    Con esta resolución, el Consejo de Administración del Garrahan avanza en el reordenamiento de los planteles y el cumplimiento estricto de las normativas de asistencia, en medio de un escenario de alta sensibilidad por los reclamos salariales y operativos que atraviesan al emblemático hospital.

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